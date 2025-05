Els serveis dels bombers a Montserrat el 2024 baixen lleugerament respecte l’any anterior

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya van realitzar, en tot el 2024, un total de 84 actuacions de salvament o rescat a la muntanya de Montserrat, segons l’informe anual del cos. Són 10 actuacions menys que el 2023, tot i que les xifres globals es mantenen en sintonia amb la trajectòria de rescats i salvaments dels bombers al massís durant els darrers 15 anys. S’ha comptabilitzat una mort durant tot el 2024. El 46,4% dels serveis han estat per accidents. S’ha considerat accident tota persona ferida, que no es trobava bé, cansada o esgotada. També les persones finades.

7 rescats al mes; 1,62 per setmana

De les 84 actuacions, una mitjana de 1,62 per setmana, 55 van ser rescats – assistències a persones, lesionades o no, on va ser necessària la presència d’un operatiu tècnic per accedir a elles i evacuar-les -, i 29 van ser recerques de persones – alertes de persones que no saben on es troben, però podrien continuar per elles mateixes -. A aquestes actuacions se’ls han de sumar 32 falses alarmes o no actuacions finals, exactament les mateixes que el 2023.

L’helicòpter s’ha utilitzat en 44 serveis, que representen el 52% de les actuacions.

Durant l'any 2024, #bomberscat hem treballat en 84 serveis al @PNMontserrat. De mitjana, en serien unes 7 actuacions cada mes i els serveis més recurrents són els rescats de muntanya i les recerques.



Consulta la memòria d'actuacions al web ➡️ https://t.co/GMTdfNmwFA pic.twitter.com/aPfqKidYBV — Bombers (@bomberscat) May 5, 2025

Els senderistes repeteixen com a col·lectiu més afectat

El 2024, els casos relacionats amb excursionistes van suposar el 73,8% dels serveis, molt per sobre del 13,1% que van suposar els relacionats amb persones que feien escalada. Dels 62 serveis a senderistes, un 46,8% ho han sigut per accidents.

Gairebé la meitat dels serveis, en cap de setmana

Un 47,6% dels rescats s’han realitzat en cap de setmana, amb pics de rescats en les hores centrals del dia i a mitja tarda. La primera franja horària és la que ocupa de les 17h a les 18h.

Com funcionen un rescat o una recerca en ple 2024?

Quan arriba una trucada al 112 per realitzar un servei de rescat o recerca a Montserrat, el cas es deriva a algun dels parcs de bombers que cobreixen la zona – com són Manresa o Martorell –, que a més poden rebre ajuda dels parcs de bombers voluntaris – com el de Collbató –.

Els anys d’experiència acumulats pels bombers han permès que, en l’actualitat, si les persones afectades es troben en bones condicions, puguin ser guiades telefònicament des de la sala de control per arribar a un lloc segur pel seu propi peu. Una de les primeres comprovacions que es realitzen, explicava el responsable del parc de bombers de Collbató David Colomé en un reportatge el passat novembre, és la de veure si la persona pot sortir del problema per ella mateixa. “Preguntem a les persones si es troben bé, si tenen aigua i aliment, si poden reconèixer alguna zona o estan a prop d’algun pal de senyalització – que compten amb números identificadors des de fa uns anys com a conseqüència d’una desaparició succeïda el 2014 i resolta el 2021 -. “En funció de les dades que ens donen podem, o bé localitzar-los o guiar-los”, explica Colomé. El passat 2023 es van fer 6 guiatges telefònics exitosos.

Si el rescat és més complex, la sala de coordinació dels bombers pot requerir l’actuació del GRAE – Grup d’Actuacions Especials –, els bombers especialitzats en rescats en el medi natural. “Si el lloc on està la persona afectada és de difícil accés, i es necessita extreure-la d’allà amb rapidesa, ens poden requerir per tal que hi anem amb l’helicòpter; també si es necessita atenció mèdica immediata”, explica Francesc Martínez.

Des de 1997, els membres del GRAE s’encarreguen d’aquells rescats més complexos a Montserrat sempre que són requerits. Martínez explica que, per als casos de Montserrat, l’equip treballa des de les seves bases, situades al Vallès Occidental, i compta amb un helicòpter disponible per actuar en cas de rescats al massís. Es tracta, a més, d’un helicòpter en el qual hi pot viatjar un metge. Des del 2009, l’ús de l’helicòpter s’ha requerit aproximadament en la meitat de serveis de rescat i recerca dels bombers a la muntanya.

Imatge del rescat d’un excursionista a Montserrat © Bombers

Per poder reduir el temps d’arribada fins al punt concret on s’ha de realitzar el rescat, els bombers compten amb un mapa operatiu de la muntanya dividit per seccions. “La muntanya ja fa anys que està dividida per sectors, ja sigui per a les activitats a nivell d’excursionisme o d’escalada. A nivell operatiu, hem traslladat tota aquesta informació a un mapa que ens permet trobar ràpidament les millors opcions per on iniciar els rescats segons la zona. A més, també tenim localitzades les zones on hi ha més situacions complexes. D’aquesta manera podem donar una resposta més ràpida i eficaç”, explica Martínez.

A més, per facilitar la tasca del GRAE, el Patronat de la Muntanya de Montserrat, que agrupa diverses institucions, associacions i cossos d’emergències, va impulsar la creació d’una helisuperfície a Collbató adequada per a l’aterratge segur dels helicòpters dels bombers i que permet transferir les persones a l’ambulància de forma ràpida.