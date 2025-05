La Mancomunitat presenta el programa d’actes pel Dia Internacional contra la LGTBIfòbia

La Mancomunitat de la Conca d’Òdena ha presentat l’agenda d’actes i activitats que es duran a terme al territori durant el mes de maig amb motiu del 17M, Dia Internacional contra la LGTBIfòbia. El programa inclou diverses propostes reivindicatives i divulgatives sota el lema “Transforma la mirada”.

L’agenda, que han presentat les regidories d’Igualtat dels set municipis de la Conca d’Òdena, inclou activitats com la projecció d’un curtmetratge per reflexionar sobre diverses situacions a l’Espai Jove Can Muscons; la lectura del manifest; o el cinefòrum amb la pel·lícula Vestida de azul.

A més, del 12 al 24 de maig, les biblioteques de la Conca d’Òdena exposaran llibres, còmics, contes i pel·lícules amb perspectiva LGTBIQ+, i durant la setmana del 12 al 18 de maig, tots els ajuntaments de la Conca d’Òdena hissaran la bandera que representa aquest col·lectiu. Totes les activitats programades són gratuïtes.

Un any més, la Mancomunitat ha dissenyat una agenda centrada en la sensibilització, la prevenció i la visibilització, i convida tota la ciutadania a participar-hi i a donar suport al col·lectiu LGTBIQ+, així com a trencar estereotips i prejudicis envers les identitats no normatives i les orientacions sexuals diverses.

El 17M té els seus orígens en una campanya internacional de 2005 que va rebre el suport de més de 24.000 persones i de les principals associacions internacionals LGBTI+. Durant aquesta campanya es va escollir el 17 de maig per commemorar que el mateix dia de 1990 l’Organització Mundial de la Salut va decidir eliminar l’homosexualitat de la seva classificació internacional de malalties.

L’Agenda d’Actes del 17M, coordinada per la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, el “Pacto de Estado contra la Violencia de Género” i el Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya. Les activitats són organitzades per la Mancomunitat i les regidories d’Igualtat dels ajuntaments de la MICOD, amb el suport d’altres departaments municipals.

Consulta l’agenda d’actes