L’Igualada Femení Grupo Guzmán guanya al Girona i recupera el factor pista al “play-off”

Igualada FHP 4-0 CH Girona

L’Igualada Femení Hoquei Club Patins va tornar a guanyar, ara a Les Comes al que serà el seu rival a la semifinal del play off d’ascens a l’OKLiga, el Girona, per 4-0 en una gran segona part. Era el segon enfrontament entre els dos equips aquesta temporada, i en els dos les igualadines s’han endut tots els punts en joc. A més, en els dos partits, les porteres igualadines van deixar la porteria a zero.

Començava el partit amb més intensitat les gironines i creaven les ocasions més clares. Les igualadines van anar de menys a més i equilibraven el partit amb més possessions llargues i més ocasions de gol.

La intensitat del Girona feia que s’anessin carregant de faltes mentre les igualadines s’anava fent amb el domini del partit. A cinc minuts del descans, Guio Pardiña marca el primer gol del partit en aprofitar una bona passada d’Abril Besa.

El Girona volia però no podia contra un Igualada segur en defensa i en atac i arribaven al descans amb sis faltes (tres en els darrers cinc minuts després del gol) contra només dues de les locals i amb el marcador d’1-0 per a les del Grupo Guzmán que bé podien haver marcat el segon.

Durant el descans l’altra portera gironina, Èlia Bladé, escalfava per defensar la porteria gironina a la segona part.

A la segona part, era l’Igualada qui sortia amb tot i marcava el segon gol en el primer minut de joc, gràcies a una lluitada i recuperada bola a mitja pista de Carla Claramunt, que provoca una nova falta de les locals (la setena), es planta davant la portera Èlia Bladé i la supera en una gran acció personal, marca de la casa (2-0).

Un minut després, i en una altra acció personal, ara d’Abril Besa, aquesta entrava a l’àrea gironina per posar la bola ajustada al pal i marcar el tercer de l’equip igualadí (3-0) deixant molt tocat a un Girona que venia a endur-se els tres punts de Les Comes i assegurar-se el factor pista a favor al play off.

En els següents quatre minuts les gironines, clarament superades, arribarien a les deu faltes. La corresponent falta directa intentaria transformar-la Abril Besa, però no va tenir la sort de cara i s’escapava una altra clara ocasió de gol.

Tres minuts després, l’Igualada tornaria a tenir una altra directa a favor per blava a la jugadora gironina Ona Domènech. Ara era Lauri Crespo qui no encertava a marcar el quart gol igualadí, que es resistia.

A deu minuts pel final del partit, marcava el quart, i el seu segon del partit, Guio Pardiña, en un xut exterior que entra a porteria després de tocar en el pal de la porteria d’Èlia Bladé.

Quatre a zero clar per a les igualadines que encara tindrien una nova falta directa per la quinzena falta de les gironines. Malauradament tampoc estaria encertada en el llançament Judit Llobet.

En el darrer minut de partit, targeta blava per a Carla Claramunt (sense falta directa per trobar-se el joc i el temps parat) que no podrà jugar el proper partit a la pista del Caldes, últim partit de la fase regular.

Així doncs, clara victòria igualadina contra un rival amb el que s’hi enfrontarà altre cop el cap de setmana del 24 de maig, presumiblement a la pista de Les Comes (si les noies de Carles Piernas no fallen a la pista del Caldes a la propera jornada), en el que serà el primer partit, al millor de tres, de la semifinal del play off d’ascens a OkLiga.

Així, a una jornada pel final de la fase regular, les igualadines tanquen el cap de setmana a la quarta posició de la lliga, a un punt del tercer, després d’un molt bon partit contra el Girona CH, el rival a superar a semifinals, per plantar-se a la final del play off d’ascens a okliga contra, molt probablement, l’HC Alpicat.

Les il·lusions igualadines estan al màxim i l’esperit de treball també. L’equip és el cinquè equip més golejador, el tercer menys golejat i amb la igualadina Carla Claramunt tercera màxima golejadora de la competició amb 28 gols.