El darrer llibre que he llegit és el del gran Xavier Marcet i sota el títol “Esquivar la mediocridad” de l’editorial Plataforma Empresa, en Xavier fa un recopilatori d’alguns dels punts que més destacaria ell dels darrers anys d’experiència com a consultor d’empreses i en l’àmbit de la innovació.

1. Esquivar la mediocritat

Una empresa és bàsicament mediocre quan és incapaç de satisfer els seus clients i l’empresa indiferenciada a ulls dels seus clients viu en l’abisme de la mediocritat.

Una empresa és mediocre quan els seus líders ho són.

Al talent li interessen espais de treball on pugui seguir desenvolupant-se. No només diners.

A moltes empreses hi sobra jerarquia i hi manca humilitat.

2. Reinventar l’estratègia

Així com la planificació pot ser un mer exercici intel·lectual, l’estratègia se centra en actuar.

Segons en Michael Porter, l’essència de l’estratègia és definir el que “no” s’ha de fer.

Es tracta de desplegar més estratègia amb menys planificació. Per això és tant important el talent. A més talent, menys necessitat de planificació.

3. La complexitat

Avui dia les organitzacions i la gestió són més complexes que abans degut a:

• Hi ha més informació, i el Big Data encara ho incrementarà i dificultarà la presa de decisions.

• Canals de comunicació amb més actors. Major globalitat. Més innovació.

• Les persones hem d’aprendre i desaprendre per poder fer la gestió de la complexitat.

4. Gestió de la innovació

El més sensat és aprendre a innovar quan les coses permeten equivocar-se i aprendre.

Per poder tenir capacitat d’innovació, cal que els directius deleguin. Quan ho fan, multipliquen. Quan no saben delegar, només sumen.

5. Comunicació. Menys és més

La comunicació o forma part del cor de les propostes de valor de productes i serveis o aquests tenen moltes opcions de fracassar.

6. Aprendre i desaprendre

El més difícil no és aprendre. El més difícil és desaprendre.

El Big Data comportarà desaprendre la forma com prenem decisions.

Ens forçarà a establir relacions de causalitat molt més àgils.

La intel·ligència Artificial (AI) ens convidarà a no prendre decisions sense l’ajuda d’un assistent molt potent.

7. Transformació. Superar l’autocomplaença

Crear una cultura empresarial que valgui la pena és prou més difícil que crear un negoci.

Una cosa és formar-se i una altra és aprendre. Quan aprenem, som capaços de convertir els nous conceptes, mètodes o hàbits en una pràctica personal.

Els equips de direcció potents saben que han de cuidar molt bé les reunions perquè d’elles emana el tempo de l’organització.

El talent, aquella gent que dona resultats per sobre de la mitjana i a qui li interessa, sobretot, no parar d’aprendre, buscarà organitzacions autèntiques, amb propòsits ambiciosos i lluny de qualsevol arrogància directiva.

L’adaptació la farem amb persones. Sense elles, les estratègies són commodities.

L’autenticitat serà una core competence diferencial.

La transformació és la suma de la innovació i la gestió del canvi.

Com treballes tu?