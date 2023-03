Els Bombers ja han controlat l’incendi originat a tocar de la urbanització el Maset de Masquefa

Els Bombers ja han controlat el foc que s’ha iniciat a primera hora d’aquesta tarda a tocar de la urbanització el Maset de Masquefa. Fins a deu dotacions, entre elles un helicòpter, han estat treballant a la zona i han aconseguit controlar l’incendi passades les sis de la tarda. Ara els Bombers remullarem la zona, on s’hi acumulava molta vegetació i brossa, i han calgut motoserres per accedir a alguns barrancs. No s’han lamentat danys personals tot i que s’han socarrimat algunes tanques de cases. Encara no es coneixen les causes que podrien haver originat l’incendi.

Compartir