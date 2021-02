Esquerra es reunirà amb les associacions de veïns per abordar el problema de l’habitatge

Esquerra Republicana es tornarà a reunir amb totes les associacions de veïns i veïnes així com també entitats del tercer sector per tal d’abordar el dèficit de lloguer accessible a Igualada. Els republicans apunten que “hi ha una manca d’oferta d’habitatge a preus accessibles evident a la ciutat” i volen conèixer de primera mà la realitat de cada barri i “les necessitats personals i col·lectives” dels veïns i veïnes.

En aquest sentit, des d’ERC apunten que “estem pagant l’immobilisme de Marc Castells durant els últims 10 anys en aquest àmbit, que ha negat durant molts i molts anys que hi hagués un problema d’habitatge a Igualada mentre diverses forces de l’oposició reclamàvem solucions a un problema que cada cop era més gran”. Els republicans expliquen que “ara ja fem tard perquè hi ha molts igualadins que no poden emancipar-se o que no poden accedir a un pis de lloguer a un preu raonable i accessible tot i tenir 3.000 pisos buits a Igualada”. Des d’ERC recorden que “al 2010 hi havia els mateixos pisos municipals de lloguer accessible a Igualada que hi ha a dia d’avui: 35” i asseguren que “aquesta manca de polítiques públiques d’habitatge va en el sentit contrari del que està fent tot el país i Europa”.

2.000 pisos buits a Igualada

Els republicans recorden que “hi ha aproximadament 2000 pisos buits a Igualada, una xifra altíssima, i molts es concentren al centre de la ciutat” i això a més de crear un dèficit d’oferta i un encariment de preus “també comporta que el comerç ho pateixi ja que si a sobre dels comerços hi ha un bloc de pisos buits, no es genera activitat comercial”. Alhora des d’ERC recorden que “la llei permet multar als bancs i grans tenidors que tenen pisos buits, com han fet en moltes altres ciutats, i a Igualada s’actua en el sentit contrari”.

Propostes per augmentar l’oferta pública d’habitatge a Igualada

Des d’ERC també apunten que “hem fet durant molts anys moltes propostes per augmentar l’oferta pública d’habitatge a Igualada tot i que el govern no n’ha acceptat cap”. Entre aquestes propostes, els republicans apunten que “proposem un programa seriós i eficient de rehabilitació de pisos buits amb una partida pressupostària suficient per rehabilitar 150 pisos en 4 anys i amb una cessió temporal del pis a favor de l’ajuntament oferint un lloguer accessible als ciutadans” així com també “bonificar l’IBI d’aquelles persones que posin els seus pisos a lloguer accessible”.

Comparativament amb d’altres municipis, el republicans expliquen que “tothom, tots els ajuntaments estan fent polítiques actives d’habitatge, fins i tot municipis amb menys impostos i ciutadans que Igualada” i asseguren que “Igualada s’està quedant, una altra vegada, enrere”. A tall d’exemple des d’ERC expliquen que “l’ajuntament de Santa Susanna (3.500 habitants) construeix 30 pisos de lloguer social per a joves, Salt (30.000 habitants) signa la compra de 33 pisos per destinar-los a ús social o la Sareb cedeix 17 pisos a l’Ajuntament de Granollers durant 4 anys per a lloguer social”.