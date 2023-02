Esquerra celebra el canvi a la direcció de l’Hospital

L’alcaldable d’ERC Igualada, Alba Vergés, celebra que “el Departament de Salut hagi atès les nostres demandes, fent un canvi al capdavant de l’hospital amb una nova presidència, que també haurà d’impulsar una nova gerència, i tenint molt present que cal posar en el focus a les persones, garantint una atenció sanitària més personal, profunda i ràpida, implementant un nou projecte per l’hospital”.

Vergés es va reunir fa unes setmanes amb el conseller de Salut, Manel Balcells, a qui va traslladar la necessitat de generar un nou projecte a l’Hospital d’Igualada, apostant per un relleu al capdavant de la presidència del Consell Rector de l’Hospital, primer pas per fer també un canvi a la gerència, “per tal de millorar les condicions laborals dels i les treballadores del centre, per enfortir l’hospital i per oferir una millor atenció a les persones”.

Vergés: “Cal millorar les condicions laborals dels professionals i garantir que es quedin”

La candidata a l’alcaldia assegura que “els darrers anys, el Consorci Sanitari de l’Anoia ha apostat per posar la prioritat en l’àmbit econòmic de l’Hospital d’Igualada, però ara necessitem cuidar més les professionals de la salut, afavorir i garantir que es quedin, sobretot en les diverses especialitats, millorar les seves condicions laborals i posar el focus en l’atenció mèdica a la ciutadania, oferint un millor servei”, ha destacat Vergés.

“Volem que l’Hospital d’Igualada torni a ser un referent”, ha recalcat la candidata d’Esquerra. “Cal prioritzar les persones i assegurar una millor atenció i dedicació als pacients”, ha comentat. “Per això proposem un canvi d’enfoc, que doni oportunitats i resolgui problemes”.

Els pressupostos de la Generalitat destinen 25 milions d’euros d’inversió per a l’Hospital d’Igualada

Vergés també ha recordat que els nous pressupostos de la Generalitat de Catalunya inverteixen 25 milions d’euros a l’hospital d’Igualada, una xifra “històrica” i “molt necessària” que permetrà “millorar el servei, les condicions i el centre” i celebra que el Conseller Manel Balcells hagi apostat per l’Hospital d’Igualada. L’alcaldable igualadina explica que “hem treballat amb el Govern de Catalunya per aconseguir els millors pressupostos possibles per Igualada i l’Anoia, i el Govern ha respost i ho ha fet”.