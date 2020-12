Es presenta l’Àrea 5G Penedès per potenciar el desenvolupament industrial

Aquest dilluns s’ha presentat al Museu de la Pell d’Igualada l’Àrea 5G Penedès, una proposta impulsada per la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, i emmarcada dins de l’Estratègia 5G de Catalunya. Aquest projecte ha comptat amb la participació i col·laboració de Mobile World Capital Barcelona, la Fundació i2CAT, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament d’Igualada, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, TICAnoia, Neàpolis i Telefónica.

L’objectiu de l’Àrea 5G Penedès es basa en el desplegament de la xarxa 5G comercial de Telefónica per tal de promoure la formació i disseminació, la realització de workshops, l’ús d’un laboratori i l’impuls de projectes pilot i proves de concepte sobre aquesta tecnologia. D’aquesta manera es preveu promoure l’acció conjunta de la indústria -que pot desenvolupar solucions amb vocació de servei finalista basades en 5G-, la societat civil, les administracions i l’acadèmia per al desenvolupament de solucions integrades, definint un model de govern específic i personalitzat per dinamitzar, atraure iniciatives i repercutir de forma global en el territori. L’Àrea 5G Penedès inclou la vegueria del Penedès, que abasta les comarques de l’Anoia, l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. En la seva fase inicial, l’Àrea disposarà d’espais de cobertura a Igualada i Vilanova i la Geltrú, aprofitant el desplegament comercial previst per Telefónica.

En l’inici de l’acte, l’alcalde Marc Castells ha destacat el fet que la presentació es faci a Igualada, “una ciutat que ha estat i segueix sent molt industrial. Creiem en la indústria com una forma de progrés. I de fet, la connectivitat, nosaltres ja l’hem testejat. Igualada i la comarca de l’Anoia hem sigut un exemple de la tasca de sembrar per poder recollir en un futur. I aquest acte d’avui és un inici i, per tant, tots recordarem aquesta trobada”. L’alcalde també ha destacat que la Conca d’Òdena compta amb un sector TIC molt fort i ha afegit que “nosaltres hem apostat per fer clústers industrials molt potents, amb una clara aposta pel coneixement”. Castells ha volgut remarcar, també, que “això és el futur i el futur passa per crear totes aquestes eines perquè el sector TIC pugui tenir el talent aprenent en el seu propi territori i, també, pugui tirar endavant projectes emblemàtics, com el que ben aviat es farà amb l’impuls de TIC Anoia i el suport de l’Ajuntament d’Igualada, que permetrà posar 10.000m2 a disposició dels empresaris del sector”. Castells ha finalitzat demanant que la implantació de la tecnologia 5G es faci tenint en compte no només el municipi d’Igualada, sinó el conjunt de la Conca d’Òdena.

Durant aquesta presentació de la nova Àrea 5G, la quarta que es posa en marxa, el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, ha anunciat que “el Departament de Polítiques Digitals ha presentat als fons de reactivació econòmica europeus NextGenerationEU un gran projecte per potenciar les Àrees 5G i el desplegament de la 5G al territori amb un import de 25 milions d’euros”. “Això ens permetrà maximitzar l’impacte i objectius de les diferents àrees 5G tant a nivell territorial com a nivell sectorial en els seus àmbits d’especialització”, ha afegit el conseller, que ha recordat la importància de les Àrees 5G “per garantir el dret del territori a innovar des del territori”.

La posada en marxa de l’Àrea 5G permetrà una important dinamització econòmica i foment de la innovació al territori, millorant així la competitivitat de les empreses. Això serà possible gràcies a la realització de projectes pilot que ajudaran a empreses i agents a transformar la seva gestió per ser més eficients transformant el seu model de negoci i creant sinèrgies amb altres actors de l’ecosistema.

Sectors de creixement a la zona

L’Àrea 5G s’espera que sigui una eina clau per al desenvolupament de diferents indústries i serveis d’especial importància al territori. En el cas de l’atenció sociosanitària, ja existeixen diferents projectes que poden veure’s impulsats per l’arribada de la 5G. Destaca el 4D Health Innovation Simulation Center, a Igualada, que pot convertir-se en el punt de referencia de Catalunya en matèria de 5G aplicada.

Eduard Martín, CIO i director del programa 5G de Mobile World Capital Barcelona, ha destacat que “l’Àrea 5G Penedès donarà eines a les empreses per desenvolupar projectes punters amb tecnologia 5G en àmbits com el sector sociosanitari, la mobilitat o l’entreteniment, que tinguin un impacte per al creixement de la zona”. En la mateixa línia, el director de Tecnologia i Innovació de la Fundació i2CAT, Sergi Figuerola, ha apuntat que “la posada en marxa de l’Àrea 5G Penedès serà una oportunitat pel teixit econòmic, que aprofitarà el potencial de futur de la tecnologia 5G per impulsar diversos projectes i iniciatives ja existents al territori”. Per al Director General de Telefónica a Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears i Regió de Múrcia, “la nostra participació a l’Àrea 5G Penedès és una mostra més de l’aposta de Telefónica pel desplegament de 5G a Catalunya, que arribarà a finals d’any a més d’un 80% de la població catalana”.

Aquest projecte se suma a l’Àrea 5G Terres de l’Ebre, a l’Àrea 5G de Terres de Ponent i l’Àrea 5G Camp de Tarragona presentats els darrers mesos i que van dirigits a la dinamització i digitalització dels sectors rural, agroalimentari, comercial, turístic, portuari, logístic o energètic, entre d’altres.