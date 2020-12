Poble Actiu vol destinar el 10% d’inversions del pressupost en habitatge

El grup municipal de Poble Actiu ha fet públiques les seves propostes i exigències en matèria de polítiques d’habitatge en relació als pressupostos de l’Ajuntament d’Igualada. L’agrupació de l’esquerra igualadina proposa destinar el 10% d’inversions del pròxim pressupost en polítiques d’habitatge, “en concret en la rehabilitació d’habitatges que actualment no tenen les condicions suficients d’habitabilitat, per tal d’augmentar de manera significativa el parc d’habitatges de la ciutat”. Poble Actiu-CUP també ha explicat que “l’Ajuntament, conjuntament amb la Generalitat, pot multar als grans tenidors de pisos buits si aquests els mantenen buits en comptes de posar-los en lloguer o d’oferir-los com a lloguer social”. En aquest sentit, han recordat al govern Castells que “la llei del dret de l’habitatge, que permet sancionar als grans tenidors fins a 900.000 euros i, si cal, pot expropiar els pisos, està per ser aplicada”, i assenyalen que “Ajuntaments com el de Terrassa l’estan aplicant”. Per altra banda, el grup municipal també critica que “les ajudes actuals per pagar els lloguers d’habitatge són molt escases”, motiu pel qual defensen la necessitat d’ampliar les ajudes econòmiques per tal de fer front als pagaments del lloguer d’habitatges d’aquells ciutadans i ciutadanes que ho necessitin. En aquest sentit, proposen l’augment del 50% de l’IBI als pisos buits a partir del tercer immoble com ja fan altres municipis de la comarca com la Torre de Claramunt i Piera.

Des de Poble Actiu-CUP consideren que “si aquestes mesures eren molt necessàries abans de la crisi de la COVID-19, perquè Igualada pateix una malaltia crònica en matèria d’habitatge ja que té un minso parc d’habitatge públic i els preus dels lloguers són molt cars, amb l’actual crisi derivada de la pandèmia aquest patiment crònic s’ha fet més gran i, per tant, aquestes mesures encara són més necessàries avui dia”. Igualment, assenyalen que “l’Ajuntament és un actor molt important que pot contribuir positivament en la solució dels problemes d’habitatge de la ciutat, però per això calen propostes valentes i eficaces que tinguin per objectiu solucionar els problemes”. En aquest sentit, critiquen que “destinar 75.000 euros l’any per a la rehabilitació d’habitatges és una broma que només té per objectiu omplir l’expedient, però no solucionar els problemes”. Igualment, consideren que “la construcció de pisos municipals de lloguer és una bona notícia però és del tot insuficient perquè ni resolen el problema immediat ni la quantitat és suficient en relació a les necessitats urgents de la ciutat”.

Per tot això, Poble Actiu-CUP ha explicat que “aquestes propostes, que segueixen en la línia de la moció aprovada al Ple de l’Ajuntament d’octubre d’introduir criteris de progressivitat, tenen un doble objectiu: per una banda, ampliar la despesa en polítiques d’habitatge per tal de pal·liar la crisi habitacional que patim de manera crònica a Igualada i, per altra banda, equilibrar els ingressos de l’Ajuntament per tal de poder realitzar ajudes importants en matèria d’habitatge”. Des del grup municipal de l’esquerra igualadina subratllen que “les mesures de polítiques d’habitatge que proposem són imprescindibles si el govern Castells vol que aprovem els pressupostos, no només perquè és una necessitat amb caràcter d’urgència, sinó perquè cal materialitzar la llei i els acords del Ple de l’Ajuntament”. És per aquest motiu que insten al govern Castells “a fer front d’una vegada al problema de l’habitatge de la ciutat”, al mateix temps que insten a la resta de grups municipals, especialment ERC Igualada i Igualada Som-hi, a defensar aquestes propostes “no només van votar favorablement a la moció aprovada al Ple de l’Ajuntament d’octubre d’introduir criteris de progressivitat, sinó també perquè en els seus programes electorals defensen polítiques d’habitatge més efectives que les que ha aplicat i continua aplicant el govern Castells”.