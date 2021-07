Es presenta la Festa Major d’Igualada, amb tots els actes amb aforament limitat

El regidor de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada, Pere Camps, ha presentat aquest dimecres el programa d’actes de la Festa Major d’Igualada d’aquest any.

L’any passat, la Festa Major es va haver de suspendre per la difícil situació sanitària causada per la pandèmia de Covid-19 que s’estava vivint. Aquest any, la important campanya de vacunació que s’està duent a terme ha fet que es pugui tornar a programar aquesta celebració adaptada, totalment, a les restriccions dictades pel Procicat que estiguin vigents durant els dies de Festa Major. El regidor Pere Camps, però, ha recordat que “no podem abaixar la guàrdia i que cal mantenir les mesures per evitar la propagació de la Covid i no relaxar-nos per tal que no s’incrementin els contagis, encara que estiguem vacunats.”

S’ha previst que tots els actes és duguin a terme en espais perimetrats o tancats, amb aforament limitat com són: el pati del Museu de la Pell, Parc Central, pati de l’Escola Pia, pista de l’Ateneu Igualadí, Teatre Municipal l’Ateneu i pista de l’escola Garcia Fossas. Les cercaviles i similars, en cas que no es puguin fer a la via pública es buscaran d’altres opcions per dur-les a terme, com per exemple perimetrant el carrer Dr. Joan Mercader o algun altre espai similar. Per assistir a les diferents activitats, tal com s’explica al programa, caldrà comprar entrada, la majoria són simbòliques: gratuïtes o amb el preu d’1€, excepte alguns espectacles del teatre. Aquesta mesura s’ha adoptat per assegurar la presencialitat als actes. El públic estarà sempre assegut i amb distància de seguretat. Serà obligatori l’ús de mascareta a tots els recintes i no hi haurà servei de bar.

El regidor de Promoció Cultural, Pere Camps ha destacat que” la programació, malgrat les circumstàncies que vivim és extensa, variada i de qualitat”. En destaquen la conferència institucional a càrrec de Jordina Sales que parlarà dels episodis post-pandèmics al llarg de la història, els concerts dels grups Itaca Band, Senyor Oca, Maria Lluïsa, Séptima Trastada, Sirex i l’orquestra Metropol. Les visites guiades d’aquest any seran al Fort de Sant Magí, aixecat durant la guerra carlina. Pel que fa als espectacles destaca l’obra “Bona Gent” amb Quim Masferrer al Teatre Municipal Ateneu, també el cicle Xiques amb el teatre de l’Aurora conjuntament amb autors, actrius i actors de la comarca que aquest any es farà en espais situats fora del teatre en un recorregut sorpresa. El pregó d’enguany es farà al Parc Central, a càrrec dels Diables d’Igualada, amb motiu del 25è aniversari de l’entitat.

Una de les novetats d’aquest any ha estat la creació d’un filtre d’Instagram que es podrà baixar des del perfil @culturaigualada, creat per Marc Càlichs, amb els Capgrossos d’Igualada i una agenda de reptes per fer amb família i amics a través de les xarxes socials.

Des de l’Ajuntament també volen destacar la col·laboració de totes les entitats de cultura popular i tradicional que participen a les cercaviles i processó i també la col·laboració d’entitats com la Xarxa d’Igualada en els espectacles infantils. Dins el programa també hi consten les activitats organitzades pel Teatre de l’Aurora, Associació Juvenil la Coll@nada, a través d’un codi Qr i les esportives.