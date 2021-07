[Vídeo] L’incendi de l’Anoia, a vista de dron

L’ACN ha sobrevolat amb dron la zona cremada per l’incendi de la Conca de Barberà i l’Anoia, que ha cremat al voltant de 1.700 hectàrees de sis municipis diferents. El més afectat, però, és Bellprat , on s’han cremat més d’un miler d’hectàrees. Precisament, el dron ha pogut enregistrar el desolador paisatge que hi ha a l’entorn del Castell de Queralt, que ha quedat rodejat per un mar de cendra i tot el bosc que l’envolta ha quedat calcinat. Un entorn natural que trigarà anys a recuperar-se. El foc, que encara no està extingit, es va declarar dissabte passat i dilluns al vespre ja es va donar per controlat.

Segons les dades facilitades per Agents Rurals, les flames han afectat un total de 1.657 hectàrees, 1.272 de les quals corresponen a vegetació forestal, 380 són agrícoles i les cinc restants són de vegetació urbana. En total, han estat sis els termes municipals afectats per l’incendi: Bellprat, Sant Martí de Tous i Santa Maria de Miralles i Les Piles, Santa Coloma de Queralt i Pontils. Malgrat que els Bombers van donar per controlat el foc dilluns al vespre, encara no està extingit i es calcula que podrien passar uns quants dies fins que arribi aquest moment. Diversos efectius segueixen remullant i vigilant la zona per apagar qualsevol punt calent que hagi pogut quedar. El foc també va obligar a desallotjar més d’un centenar de persones d’urbanitzacions properes al perímetre del foc i de masies aïllades. El dron que ha enlairat l’ACN ha pogut enregistrar una de les masies que va quedar encerclada per les flames al terme municipal de Bellprat. Tot i això, la casa no es va veure afectada pel foc. Pel que fa a l’origen de l’incendi, els Agents Rurals treballen amb la principal hipòtesi que va ser causat per un accident mecànic. En declaracions a l’ACN, el cap de l’àrea regional dels Agents Rurals de Tarragona, Cándido Rincón, va avançar que, malgrat que la investigació no està tancada, “la intencionalitat té molt poca força” i va assegurar que el cos està treballant amb la hipòtesi d’un accident mecànic “que pot ser molt variat”: des d’un tub d’escapament d’un vehicle a una avaria d’un tractor.