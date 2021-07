El ple d’Igualada aprova les subvencions per la col·locació de plaques fotovoltaiques en immobles

El ple de l’Ajuntament d’Igualada ha aprovat per unanimitat les bases de les subvencions per la col·locació de plaques fotovoltaiques en immobles d’ús residencial. El regidor de Sostenibilitat, Miquel Vives, ha estat l’encarregat de presentar-les en la compareixença municipal d’aquest dimecres a l’Ajuntament.

Aquestes subvencions, que ara s’han presentat i s’obriran al mes de setembre, cobreixen un 30% del pressupost protegible, és a dir el que està format pel material de la instal·lació i la mà d’obra. La subvenció te un límit de 1.500 € en el cas d’instal·lacions en immobles unifamiliars i d’instal·lacions individuals en immobles plurifamiliars, i un límit de 2.500 € en instal·lacions compartides en immobles plurifamiliars.

Vives ha explicat que, fins a la meitat del mes de juliol, “a Igualada s’han fet 21 instal·lacions fotovoltaiques particulars que els tècnics de medi ambient calculen que tenen un cost mitjà de 5.000€ per instal·lació. Això suposa que el cost dels ajuts fins al moment seria d’uns 35.000€ i el total de pressupost de l’ajuntament per aquests ajuts és de 80.000€, més del doble per seguir incentivant la col·locació de més plaques.”

Als ajuts s’hi poden acollir comunitats de veïns i també comunitats energètiques per instal·lacions fetes durant l’any en curs. Aquesta subvenció, a més, no és incompatible amb d’altres subvencions o rebaixes de taxes.

El regidor Miquel Vives ha remarcat que aquesta és una “mostra més de la lluita tenaç del govern contra el canvi climàtic”. Vives ha anunciat també que a nivell d’ajuntament se “seguirà amb la campanya de col·locació de plaques fotovoltaiques a edificis públics i properament es dotarà d’aquest generador d’energia verda la nau de la brigada de l’Ajuntament, per tal que es puguin carregar els nous cotxes elèctrics de la brigada amb energia autogenerada.”

L’aposta per l’augment de la biodiversitat, el pla d’arbrat que ha plantat 329 arbres aquest any i l’aposta pel creixement de l’Anella Verda i el Parc Central, són altres de les mesures que se sumen, ha explicat Vives, “al treball incansable per fer d’Igualada una ciutat verda i que pren mesures per frenar el canvi climàtic”.