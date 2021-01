Enquesta: Aniràs a votar presencialment el 14-F?

Tot i que el Govern de la Generalitat havia aprovat un decret per ajornar les eleccions catalanes al proper 30 de maig, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va suspendre de manera cautelar aquest decret i, per tant, de moment les eleccions segueixen previstes pel proper 14 de febrer. Unes dates en què es preveu que hi hagi el pic de la tercera onada de la pandèmia i on els hospital és possible que es trobin amb uns nivells de pressió assistencial molt elevats. És per això que aquesta setmana us preguntem:

