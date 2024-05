El CF Vilanova segueix en el camí de la salvació amb una victòria a domicili contra el Moja (1-2)

El Club Futbol Vilanova del Camí va guanyar dissabte al camp de l’AE Moja, sumant la tercera victòria consecutiva i obrint una escletxa de 3 punts sobre el descens. L’entrenador vilanoví, Romans Carrillo, destaca la victòria com a “pas molt gran per aconseguir la permanència i per assegurar-nos que tindrem opcions de lluitar fins el final per mantenir la categoria”.

El partit va començar amb bones sensacions pels vilanovins. Només amb dues ocasions, Marc Petit en va tenir prou per executar el 0-1. L’equip vilanoví va agafar confiança i el partit es va posar de cara per a l’equip visitant. Les oportunitats arribaven, però sense encert de cara a porteria. Semblava que el Vilanova tenia el partit controlat, però en una jugada polèmica al minut 20, en què no es xiula penal per una mà dins l’àrea del Moja, les coses es van torçar inesperadament. En la jugada immediata, una mà de Gharrass fora de l’àrea va ser sancionada amb falta directa. El jugador del Moja David Cugat la va transformar en un autèntic golàs.

Amb l’1-1 en el marcador, el partit tranquil que estava jugant el CF Vilanova va començar a patir nervis i es va precipitar a l’hora d’acabar algunes jugades. En una acció aillada, David Cugat va estar a punt de marcar el segon gol local, després d’estavellar un xut al travesser de la porteria vilanovina. Amb aquest ensurt pels visitants va arribar el descans del partit.

A la represa, l’equip vilanoví va sortir esperonat i amb la voluntat d’anar a pel partit, “sabent que anàvem a patir, però amb una idea clara del pla de partit”, segons l’entrenador. Al minut 62, els visitants van obtenir la seva recompensa amb una passada llarga de Caballero, pentinada per Kenneth i recollida per Erik Segovia per batre al porter del Moja. Amb el 2-1, el Vilanova va realitzar un autèntic exercici de solidaritat defensiva. El Moja no va tenir oportunitats clares en la resta de la segona part, mentre que els vilanovins van estar a punt d’ampliar el seu avantatge amb una rematada d’Antonio que la defensa rival va treure de la línia de gol.

Amb les darreres victòries consecutives, els vilanovins s’han marcat com a objectiu guanyar els cinc partits que els queden, “per evitar fer càlculs i matemàtiques a última hora”, tal com assegura l’entrenador vilanoví.