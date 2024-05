La Policia Local de Vilanova realitza classes d’educació viària a l’alumnat del municipi

Un any més, la referent d’educació viària de la Policia Local de Vilanova del Camí ha iniciat la formació amb l’alumnat de les escoles del municipi per reforçar la tasca preventiva en matèria de seguretat viària. Les classes s’adrecen a escolars des de I5 fins a 6è de primària, tot i que enguany també s’incorporaran alumnes més petits de l’Escola Marta Mata.

Les classes van començar el mes d’abril a l’Escola Pompeu Fabra, on l’agent va fer fins a 8 sessions amb l’alumnat de I5 fins a 6è i continua aquest mes de maig al Joan Maragall, amb els mateixos cursos, per acabar del 5 al 7 de juny, a l’Escola Marta Mata aprofitant que faran jornada intensiva.

Com a novetat, aquest any, en aquesta última escola s’han incorporat a les xerrades d’educació viària les classes dels més petits: I3 i I4, que també treballaran el tema en el marc d’un projecte que integrarà diferents accions pedagògiques per assimilar els continguts d’una manera atractiva i fàcil.

Aquesta iniciativa de reeducació viària a les escoles, forma part de la línia d’actuacions en l’àmbit de la seguretat que l’Ajuntament de Vilanova del Camí porta a terme des de la Policia Local, any rere any. També compta amb el suport de material del Centre de Recursos Pedagògics de l’Anoia que fa el préstec de la catifa: “Mou-te pel carrer” i que s’utilitza amb els més petits del cicle inicial per introduir-los en l’educació viària.