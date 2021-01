FGC habilitarà un aparcament de bicicletes a l’estació de Piera

Ferrocarrils de la Generalitat ha licitat les obres per construir aparcaments segurs i tancats per a bicicletes en deu estacions de les línies que connecten Barcelona amb el Vallès amb la xarxa Llobregat-Anoia, entre elles a Piera. Els treballs consisteixen en fabricar i instal·lar l’habitacle en l’entorn immediat de les parades de tren, en dos formats diferents, un de 6×4 metres amb capacitat per a 54 bicicletes, i un de 6×6 per a 34. A més de la ciutat anoienca també s’ubicaran a les estacions de Bellaterra, Can Feu | Gràcia, Valldoreix, Sant Vicenç els Horts, Martorell Enllaç, Manresa Alta, Sant Andreu de la Barca, Sant Vicenç de Castellet i Pallejà. L’objectiu és incrementar el nombre parades amb aquest sistema amb el temps per arribar al màxim nombre d’usuaris possible.

Inicialment, es preveu la instal·lació d’alguns sistemes d’aparcaments segurs per a l’1,5% de les validacions d’FGC, que suposa unes 4.000 places. Això significa multiplicar per 4 l’actual oferta d’aparcament de bicicletes a l’entorn de les estacions d’FGC.

En aquesta línia, també es preveu elevar l’oferta a mesura que la demanda ho vagi justificant fins a arribar al 3% de les validacions, unes 8.000 places segures.

Actualment, el 45% de les estacions d’FGC compten amb places d’aparcament per a bicicletes amb alguna mesura de seguretat. Amb tot, el 52% de les estacions compten amb els sistemes d’aparcament conegut com a “U invertides” a la via pública en una zona situada a l’entorn de 200 metres dels accessos.