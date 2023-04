“Els sistemes de tancament han canviat molt així com també les tècniques dels lladres per forçar els panys”

Entrevista a Alex Aliaga Escudero, gerent Serralleria l’Eixample i Serralleria Anoia

Tinc 33 anys i visc a Òdena. Porto més de 15 anys desenvolupant tasques de tècnic comercial assessorant en serralleria i alta seguretat. Ara a Serralleria l’Eixample i Serralleria Anoia, especialistes en sistemes de seguretat per a particulars i empreses.

L’ofici de serraller ha estat sempre una activitat de mecànica fina. Quins són els orígens de la seva empresa?

Els meus orígens com a serraller van començar arrel que el meu pare m’ensenyés l’ofici. Quan jo tenia 15 anys, vaig començar d’aprenent al taller en una empresa de serralleria, la més antiga de Barcelona i em vaig especialitzar concretament en l’obertura i instal·lació de panys de seguretat, després en portes i caixes fortes. L’any 2018 vaig fundar Serralleria l’Eixample a Barcelona i el 2022 Serralleria Anoia a Igualada. És un ofici que m’apassiona i tots aquests anys d’experiència al sector m’han ajudat a especialitzar-me en sistemes de seguretat i així poder assessorar els nostres clients amb les millors opcions de seguretat del mercat.

Quina formació es necessita per fer bé aquesta feina?

Per fer aquesta feina existeixen cursos específics sobre obertura de panys, vehicles i caixes fortes, però és un ofici que engloba moltes tasques i a vegades sorgeixen avaries i reparacions imprevisibles que només es poden desenvolupar amb els anys d’experiència, així com la instal·lació i reparació de tot tipus de panys.

Dels panys de gorges, que abans deien que eren els més segurs, s’ha passat a una infinitat de claus. Quines són avui les més segures?

Antigament els panys de gorges eren molt segurs, però els sistemes han canviat molt així com les tècniques dels lladres per forçar els panys que s’han fet famoses com el bumping i impressioning que permeten obrir el pany en segons i sense trencar-lo o forçar-lo. Actualment els panys més segurs són els cilindres/bombins d’alta seguretat de perfil europeu amb clau incopiable, amb elements i proteccions mòbils que dificulten i eviten que els lladres els puguin trencar o manipular amb facilitat.

Actualment el 80% dels panys que tenim a casa estan obsolets i es recomana actualitzar-los.

Què en diu dels panys controlats digitalment?

Avui en dia podem trobar molts models de panys amb control d’accés digital mitjançant una app, comandament o teclat, però són pocs els que garanteixen una fiabilitat i rendiment correcte. Penso que és un apartat que els fabricants encara han de desenvolupar i evolucionar per poder oferir un rendiment òptim a l’usuari.

Poden fer duplicats de qualsevol tipus de clau?

Som especialistes en duplicat de tot tipus de claus residencials, comandaments de vehicle, i caixes fortes. Quan un client ens demana algun model poc comú el aconseguim o l’adaptem perquè sigui compatible. Inclús disposem d’un taller per fabricar artesanalment claus antigues per petició dels nostres clients. També dupliquem tot tipus de comandaments de garatge. Disposem de màquines d’última tecnologia totalment automatitzades per garantir que el duplicat sigui òptim.

Fan portes de seguretat?

Som distribuïdors oficials de portes d’alta seguretat CABMA, tenim exposats a la botiga diferents models de portes i això ens permet assessorar als nostres clients, que puguin veure i provar el producte i oferir-los el model que més s’adapti a les seves necessitats. També disposem d’un equip tècnic d’instal·ladors certificats de portes per als nostres clients.

Què diferencia CABMA d’altres marques?

La diferència amb CABMA és que és un fabricant nacional i tots els seus productes estan certificats per oferir la millor garantia als nostres clients, i és una empresa en constant evolució i millora dels sistemes de seguretat a les seves portes per estar sempre a l’avantguarda del mercat amb una relació qualitat-preu immillorable.

Les caixes fortes solen tenir panys i combinacions. Com ha evolucionat aquesta indústria?

La indústria de les caixes fortes ha evolucionat molt. Antigament existien caixes amb sistemes d’obertura de combinació mitjançant lletres o cadenats de gorja. Actualment les trobem disponibles en diferents mides i amb un ampli ventall d’opcions quant a tancament, el qual ja no és només amb una clau sinó que pot tenir funcionament mecànic, elèctric, amb temporitzador o combinació, teclat digital, entre altres opcions. També amb protecció ignífuga.

Vostès treballen amb empreses importants del sector, com Ollé, Dormakaba, Abus… què les diferencia d’altres?

Nosaltres treballem amb empreses punteres del sector com Ollé, Dormakaba, Abus i Keso entre d’altres, que són fabricants de productes seguretat a nivell internacional i es diferencien de les altres perquè sempre estan en constant innovació i això ens permet oferir productes d’alta qualitat i fiabilitat a més a més de les millors garanties en seguretat per als nostres clients.

Han d’obrir algun pany per accident o perquè la família ho necessita per alguna defunció o altres circumstàncies?

Disposem d’un servei d’urgències 24h per als nostres clients i això requereix actuar amb rapidesa quan el client ens necessita i a qualsevol hora i dia. En alguna actuació hem trobat algun familiar que havia patit un accident o s’havia quedat bloquejat el pany i no podia sortir del domicili. També treballem amb els cossos de seguretat de l’estat (policia) que han requerit els nostres serveis per obrir panys en intervencions policials.