Nou punt de recàrrega ultra ràpida per a vehicles elèctrics a la Panadella

El dilluns dia 3 d’abril, Iberdrola va inaugurar la seva primera estació de recàrrega ultra ràpida per a vehicles elèctrics a Catalunya, formada per dos cargadors de 350 KW i 6 de 180 KW ubicada al costat de l’Hostal Parada de la Panadella (Montmaneu). Amb la col·laboració de Porche. Possibilita la càrrega simultània de 8 vehicles elèctrics amb la possibilitat de recarregar en poc més de 5 minuts.

En l’acte de presentació, va assistir-hi la Directora General d’Energia de la Generalitat de Catalunya, Assumpta Farran i l’alcalde de Montmaneu Angel Farré, acompanyats d’Andrés Carassó, delegat d’Iberdrola a Catalunya, el qual va explicar tot el funcionament.

La Directora General d’Energia va elogiar el desplegament d’aquesta infraestructura de recàrrega ultra ràpida de gran capacitat, la qual és fonamental per accelerar la introducció del vehicle elèctric.

L’alcalde va destacar la importància de la posada en marxa d’aquests punts de recàrrega per a l’àrea de servei, “perquè seran molt importants per a que La Panadella torni a ser un referent a Catalunya quan a la mobilitat”. Va afegir, que “des de l’Ajuntament continuarem treballant i donant suport a iniciatives com aquesta o similars per poder donar un servei d’alta qualitat i potenciar l’àrea de servei de La Panadella”.