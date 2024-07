Els Hostalets de Pierola renoven el cartipàs municipal

Aquest dimecres es va dur a terme la sessió ordinària del ple corporatiu de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola corresponent al mes de juliol. A la part inicial es van incloure les modificacions en les tinences d’alcaldia i a la junta de govern local, com a resultat del relleu a l’alcaldia fruit de l’acord de govern, amb la renúncia de Gerard Parcerisas i l’elecció de Dani Vendrell com a batlle per al segon any de mandat que s’havia formalitzat en els darrers dies.

El ple també va servir per revisar els representants a òrgans col·legiats i les retribucions dels càrrecs electes després d’aquests canvis.

Així, Gerard Parcerisas assumeix la primera tinença d’alcaldia i la Junta de Govern Local estarà formada per l’alcalde i el primer tinent, a més de Toni Solsona i Albert Baron, segon i tercer tinents d’alcalde respectivament.

L’oposició es va mostrar disconforme i va votar en contra de les noves dedicacions i retribucions, mantenint la posició d’inici de mandat, i va discrepar de l’organització de les regidories i de la manca de paritat a la Junta de Govern.

L’actualització del cartipàs no modifica la delegació de regidories i els membres del govern continuaran amb les mateixes àrees de responsabilitat fins al final del mandat.

Amb el suport de tots els grups es van resoldre assumptes com el compte general del 2022, i el padró d’habitants amb data 1 de gener de 2023, que va ser de 3.232 habitants, i les Festes Locals per a l’any 2025, que seran el 24 i 25 de juliol coincidint amb la Festa Major.

L’apartat de mocions només va incloure una proposta de Junts pels Hostalets en suport al Congrés la Cultura Catalana, que va comptar amb el suport dels dos grups de govern.

El grup de l’oposició va formular diverses preguntes després de la part de control, en relació a qüestions com la reunió informativa sobre la situació urbanística de Serra Alta, també pel que fa a les franges perimetrals, les càmeres de seguretat instal.lades al municipi; el paper de l’Ajuntament en matèria de cooperació i els darrers conflictes d’Ucarïna i Gaza, així com per la seguretat i el civisme durant les festes, i en matèria de transparència.

Amb un breu torn obert al públic, el ple ordinari de juliol es va cloure després de prop de dues hores i mitja de sessió.