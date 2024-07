Jordi Cuadras denuncia els problemes d’aparcament i mobilitat al Molí Nou

El cap de l’oposició de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Cuadras, ha fet saber a la premsa la seva voluntat de denunciar els problemes d’aparcament i mobilitat que, un estiu més, explica, es produeixen a la piscina del Molí Nou i que pateixen els usuaris i usuàries de l’equipament. El grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC – Igualada Oberta) emplaça el govern de Junts a trobar solucions per uns problemes “que no són nous i pels quals no ha adoptat cap mesura des de fa anys”.

Cuadras explica que “un estiu més hem rebut el malestar de molts usuaris i usuàries de la piscina del Molí Nou per la manca d’aparcament i l’escassa oferta de transport públic que té. Recordem que és una piscina que es troba en un extrem de la ciutat i que, a diferència de l’Infinit o les Comes, no disposa d’aparcament propi com sí que tenen la resta d’equipaments esportius de la nostra ciutat”.

El cap de l’oposició també remarca que “els usuaris i usuàries del Molí Nou tampoc disposen d’oferta de mobilitat alternativa perquè no hi ha cap carril bici que arribi a la piscina i l’oferta d’autobús es redueix de manera dràstica durant l’agost, cosa que no comprenem perquè hauria de ser un dels equipaments més ben connectats de la ciutat durant l’estiu”.

Cuadras al·lega que “la piscina del Molí Nou és una equipament crucial durant l’estiu per moltes famílies de la nostra ciutat que l’utilitzen d’espai lúdic i també per prevenir les altes temperatures. Per això demanem al govern de Junts que garanteixi l’aparcament i accés amb mobilitat sostenible a l’equipament. Recordem al govern que durant l’estiu no tothom està de vacances i que l’accés i l’accés als equipaments públics com la piscina del Molí Nou fan, a més d’un servei recreatiu, uns tasca social i de salut han d’estar garantits”.

D’altra banda Igualada Som-hi proposa que “Igualada creï un Pla de Calor amb diferents mesures com que quan es decreti que hi ha onada de calor, l’Ajuntament ofereixi accés gratuït a les piscines municipals per les persones majors de 65 anys, les dones embarassades, les persones amb discapacitat i els infants menors de 16 anys, tal i com fan Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui per protegir aquests col·lectius de risc”.