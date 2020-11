Els aldarulls de dissabte van ocasionar danys per valor de 18.000 euros

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha fet aquest dimarts una compareixença pública acompanyat de la regidora de Governació, Carlota Carner, el cap de la Policia Local, Jordi Dalmases, i el responsable de l’àrea policial de l’Anoia, Ramon Roig, per valorar els actes vandàlics que van tenir lloc la nit de dissabte a diversos carrers de la ciutat. Castells ha expressat, en nom de l’Ajuntament, la més profunda indignació per aquests fets i ha asseverat que “es poden destruir contenidors, però no destruiran la convivència a la ciutat d’Igualada”. I, en aquest sentit, ha volgut llançar un missatge de contundència contra aquests actes d’incivisme.

L’alcalde ha assegurat que l’Ajuntament i els cossos de seguretat vetllaran perquè aquesta mena d’actes no es tornin a produir. “Cap protesta, per legítima que pugui ser, pot justificar que es cremin contenidors i vehicles” i ha explicat que els esdeveniments d’aquest dissabte han ocasionat danys per valor de 18.000 euros . “Respectem el dret a protestar, especialment en un context en què s’estan demanant grans esforços a la societat, però sempre que s’exerceixi respectant les normes més elementals. Per això serem impecables perseguint aquesta mena de comportaments”.

Castells ha assegurat que aquest vandalisme es combatrà amb la coordinació entre els cossos policials i l’ajut de la ciutadania. Per això ha demanat la col·laboració ciutadana per recollir tots els vídeos i fotografies que puguin servir per completar la investigació que s’està duent a terme. L’alcalde ha indicat que ja hi ha hagut veïns que han fet arribar imatges dels esdeveniments i ha anunciat que es preveu que es practiquin noves detencions, que s’afegirien a les quatre que ja van fer el mateix dissabte la Policia Local i els Mossos d’Esquadra.