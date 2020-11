Es presenta un pla de xoc per fomentar l’ocupació a la Conca, dotat amb un milió d’euros

El conseller de Treballs, Afers Socials i Família, Chakir El Homrani, ha presentat aquest dimarts un Pla de xoc per a fomentar l’ocupació i ajudar al teixit productiu. El conseller, acompanyat d’Ariadna Rectoret, directora del Servei Català d’Ocupació (SOC), s’ha reunit amb els alcaldes i alcaldesses de la Conca d’Òdena per comentar les mesures específiques

adreçades a territoris especialment afectats en l’àmbit socioeconòmic per l’aplicació de

mesures de tancament perimetral com a via per prevenir els contagis de la Covid-19.

El pla de xoc específic de la Conca d’Òdena que posar en marxa el SOC té un pressupost

d’un milió d’euros, que es pot destinar a subvencionar projectes ocupacionals i de foment de l’activitat econòmica que permetin crear i mantenir ocupació de qualitat, consolidar l’activitat dels sectors productius generadors d’ocupació del territori i possibilitar la inserció

sociolaboral de les persones més desafavorides. El projecte l’executarà la Mancomunitat

Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD).

El Conseller ha assegurat que “és la resposta a una realitat específica diferenciada i fem un esforç supletori per a aquells territoris que han patit un confinament més fort. Es van aplicar unes mesures sanitàries necessàries i ara fem acompanyament amb polítiques de caràcter econòmic i laboral”.

Per la seva banda, l’alcalde d’Igualada i president de la MICOD, Marc Castells, ha agraït al Departament de Treball la resposta que es dona a les peticions exposades conjuntament pels set municipis de la Conca d’Òdena la primavera passada i ha posat novament en valor la unitat política com a eina eficaç per aconseguir recursos. Castells ha remarcat que “el pla no suposa cap tracte de favor, atès que el teixit econòmic de la Conca van patir de manera extrema els estralls de la pandèmia durant les setmanes de confinament perimetral que aquest territori va patir la primavera passada”. El president de la MICOD ha alertat, en aquest sentit, que “aquest ajut és molt benvingut, tot i que no serà suficient”.

De la seva banda, el conseller El Homrani ha refermat el compromís del Govern amb els

municipis de la Conca i ha destacat que el pla d’ajudes preveu que siguin els ajuntaments

afectats els qui determinin les accions concretes que es tiraran endavant a través de la

MICOD i a través del SOC.

ERC Igualada considera “molt positiu” el milió d’euros en ajudes

En aquest sentit el cap de l’oposició, Enric Conill, s’ha reunit amb el Conseller i ha assegurat que “aquesta mesura del Departament d’Afers Socials és molt important ja que servirà per salvar llocs de feina i també per crear-ne de nous”. També ha destacat que “aquest pla del Departament permet ajudar a les famílies i a les empreses, una mesura molt necessària i que permet encarar el futur amb més eines i recursos”.

El cap de files republicà també ha explicat que “ara caldrà que aquests diners s’aprofitin al màxim i es complementin amb mesures locals” ja que “de moment el govern d’Igualada només ha ofert mesures per ajudar a l’economia de la ciutat per valor de 140.000€ mentre que en d’altres ciutats s’han pres mesures molt més importants, com per exemple Vilanova i la Geltrú, que ha dedicat 4’5 milions d’euros en ajudes, Sitges, que hi ha dedicat 3’5 milions d’euros o Manresa, que n’ha destinat 3”. En aquesta línia Conill celebra que el Govern de Catalunya ajudi al territori i alhora demana que “el govern d’Igualada també assumeixi la seva responsabilitat, ja que les ajudes del Govern no eximeix al govern d’Igualada de la seva responsabilitat, que és ajudar a la gent i aplicar mesures per a famílies, treballadors, autònoms i empresaris”.

Finalment, Conill ha tornat a recordar que “Igualada és la ciutat mitjana amb els impostos més alts de Catalunya” i que, per tant, “tenim la capacitat pressupostària per prendre mesures a favor de la gent d’Igualada”.