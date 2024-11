El Zoom premia a ‘Rapa’, ‘Megamix Brutal’, ‘El consultorio de Berto’ i ‘Sense ficció: Allà on fa més mal’, entre d’altres

Aquest dissabte a la nit s’ha celebrat la gala de cloenda i lliurament dels Premis Zoom de la Televisió i les Plataformes Digitals al Teatre Ateneu d’Igualada, en un acte presentat pel comunicador Llucià Ferrer que ha comptat amb moltes cares conegudes del sector cultural català i estatal i nombroses autoritats. Enguany, el certamen audiovisual ha atorgat un total d’onze premis que han recollit majoritàriament produccions del país, però també internacionals. El Zoom tanca la seva 22 edició amb xifra d’inscrits rècord –més d’un centenar-, demostrant així la bona salut del sector audiovisual.

A la Secció Oficial, la sèrie Rapa (2024), dirigida per Jorge Coira i Javier Cámara i produïda per Movistar Plus en col·laboració amb Portocabo, s’ha endut el Premi a la Millor Sèrie de Ficció. El jurat ha valorat que és una “ficció excel·lent en tots els àmbits” que tracta “magníficament i amb rigor” temes com l’eutanàsia i la ELA, a través del gènere thriller. El jurat també destaca: “ho fan d’una manera valenta i amb uns personatges verosímils molt ben interpretats”. D’altra banda, el jurat d’aquesta categoria ha decidit atorgar una menció especial a la sèrie Dieciocho, dirigida per Hammudi Al-Rahmoun Font i Damià Serra Cauchetiez, produïda per LITTLE DREAMS FILMS A.I.E, RTVE, Set Màgic Audiovisual, The Fly Hunter i Empatic Films, per “reflectir un tema social de tanta actualitat de manera crua i sensible amb una mirada esperançadora de futur”.

El guardonat com a Millor TV-Movie de Ficcióha estat la pel·lícula italiana The Divine Madness Off Alda Merini, de RAI i JEAN VIGO Itlàlia, un contingut que fa un repàs a la vida de d’Alda Merini, una poeta brillant i marcada per la tragèdia. Des dels seus inicis prometedors fins a la seva lluita contra la malaltia mental, passant per anys d’internament, pèrdues doloroses i un renaixement literari, aquesta història reflecteix el poder transformador de la poesia com a refugi i força vital.

El Premi al Millor Format d’Informatius se l’ha endut el documental Sense ficció: Allà on fa més mal, de 3Cat, per “la valentia de tractar un tema difícil que ens obliga a mirar allà on fa mal, la seva capacitat d’afrontar la complexitat de trobar i donar veu a testimonis i resoldre amb l’animació la dificultat de recrear situacions extremadament dures i complexes”. En aquesta categoria el jurat també ha volgut fer una menció especial al documental Sense ficció: La fugida, de 3Cat amb El Periódico i Ottokar, per la seva capacitat de “dimensionar la gravetat dels abusos dins l’entorn dels jesuïtes i donar veu a testimonis directes”, una obra que “commou i et fa compartir el terror amb les víctimes”.

Pel que fa al Premi al Millor Format d’Esportsha estat pel documental Selección F: De clandestinas a campeonas, de RTVE, per “recordar de manera emocionant la lluita oblidada de moltes dones per poder assolir la normalitat i la igualtat en l’àmbit del futbol professional”. Aquest documental ha rebut també el Premi al Millor Format en Igualtat de Gènere per ser “un retrat reflexiu i metafòric del que les dones segueixen vivint, i seguirà considerat el sexe dèbil encara que sempre hagin de demostrar la seva vàlua incansablement”.

El jurat ha atorgat el guardó al Millor Format Cultural i Divulgatiu a la sèrie documental Megamix Brutal, de Producciones del Barrio, 3Cat i RTVE, que explora l’ascens i la caiguda de Max Music, la discogràfica que va revolucionar les pistes de ball als anys 80 i 90. El jurat ha valorat que el programa “és original i ofereix un retrat autèntic d’una època icònica” i també ha valorat que el format “té una narrativa atractiva que connecta amb tots els públics”. En aquesta categoria el jurat ha volgut fer una menció especial al documental More than a Museum, Morrosko Vila-San-Juan y Mosieur Alain S.L. per “la manera de donar vida a un edifici, com l’entorn s’integra en l’espai i per ser una proposta visualment molt potent amb gran valor estètic”.

Pel que fa al Premi al Millor Programa d’Entreteniment, el jurat ha decidit que fos per El consultorio de Berto, de Movistar Plus amb El Terrat, l’esqueix de la mítica secció de Berto Romero al llegendari Late Motiv d’Andreu Buenafuente. El jurat valora “el seu plantejament original, tant en la forma com en el contingut” i el premia per “demostrar que l’entreteniment també pot ser intel·ligent i divertit”.

A més dels premis de la Secció Oficial, al llarg de la gala de cloenda s’han lliurat també els dos Premis d’Honor Zoom 2024, que han recollit l’actor Santi Millán i la periodista Mònica Terribas. Millán ha estat guardonat per la seva llarga i versàtil trajectòria en el món de l’entreteniment. Amb un estil únic per a la comèdia, Millán ha desenvolupat una carrera que inclou treballs com a actor, presentador i productor, i ha destacat sempre per la seva capacitat de connectar amb el públic. Durant el discurs mentre rebia el premi, Millán ha destacat que tot i tenir una trajectòria llarga “en el món de la televisió no compta, cada dia comences de nou”. A més, mentre recollia el premi, l’actriu igualadina Neus Sanz ha aparegut a l’escenari per fer-li una sorpresa.

Pel que fa a Mònica Terribas, l’organització ha volgut reconèixer la seva dilatada carrera en el periodisme i el món de la comunicació. Amb una trajectòria marcada pel rigor i l’anàlisi social i política, l’exdirectora de TV3 Mònica Terribas ha estat un referent en l’audiovisual català des de fa més de tres dècades. Durant el seu discurs ha destacat que és un honor rebre un premi com aquest perquè “t’obliga a mirar enrere i veure que has encertat amb l’ofici”. Terribas també ha destacat que “és un privilegi haver après a través d’entrevistes, de persones conegudes, però també anònimes” i ha valorat el periodisme com un servei imprescindible a la societat.

Com en la darrera edició, la Denominació d’Origen (DO) Catalunya, col·laboradora habitual del certamen, patrocina el Premi DO Catalunya al Millor Format de TV en català, que s’ha decidit per votació popular a les xarxes i que ha estat per al programa Històries de primària, de 3Cat i Incís Films, un documental d’entreteniment que aposta per una narració protagonitzada per les veus dels pacients, que se succeeixen sense pausa una darrera de l’altra.

Durant la gala també s’ha lliurat el premi del Showcase de Short Forms, que aquest any, per primera vegada, tenia un jurat jove format per estudiants de centres educatius d’Igualada i rodalia. El premi ha estat pel projecte Trabajos invisibles, de Santa Penya.

La 22a edició dels Premis Zoom bat el rècord de projectes inscrits

Des dels seus inicis, el festival Zoom ha anat donant més valor a la convocatòria de premis fins a esdevenir els actuals “Premis Zoom”, els únics guardons que es donen a Catalunya que valoren i aposten pel contingut televisiu català, estatal i internacional. Els organitzadors valoren molt positivament aquesta 22a edició.

Anna Cervera, codirectora del certamen, ha explicat que estan molt emocionats per celebrar un any més la gala: “Aquesta nit Igualada esdevé el centre de la indústria audiovisual, i ens omple d’emoció poder acollir una gala que posa en valor el talent del nostre territori”.Cervera també ha destacat els Premis d’Honor d’enguany: “Els Premis d’Honor reconeixen la trajectòria de dos grans professionals que són referents en el món de la comunicació, cadascun des del seu àmbit, i que encara tenen molt a aportar”.

Tot i centrar-se en la convocatòria de premis, els Premis Zoom mantenen encara projeccions i activitats com ara les quatre Zoom Class que van arrencar dijous adreçades a estudiants de centres educatius d’Igualada. També s’han fet les projeccions locals de KM.0 de manera presencial, molt esperades al territori i que enguany han omplert totes les butaques del Cinema Ateneu amb dos documentals: “Maletes de cartró” i “Kilimanjaro: 40.000km d’aventures sobre rodes”, del qual es van fer dues sessions a causa de l’altíssima demanda.

La gala d’avui celebrada al Teatre Municipal Ateneu d’Igualada i presentada pel comunicador Llucià Ferrer també ha comptat amb l’actuació de la banda de música “The Serial Medlers”, que han amenitzat la vetllada. Per aquells qui no han pogut assistir, la gala s’ha pogut seguir també en directe pel YouTube dels Premis Zoom. També s’emetrà en diferit pel Canal 33, La Xarxa i RTVE Catalunya.

Els jurats dels Premis Zoom

El jurat dels Premis Zoom ha reunit professionals destacats en diferents àmbits. En la categoria de Cultural i Informatius, el jurat l’han format David Canto Guilella, periodista i creador de pantalla.cat, amb experiència en mitjans com Catalunya Ràdio i RAC1, i vinculat al Festival Zoom des de la seva creació; Eloi Vila Escarré, periodista i guionista conegut per programes de TV3 com El Convidat i This is Opera a TVE; i Patricia Romera, representant d’artistes i estudiant d’un màster en Producció Executiva a l’ECAM, amb l’objectiu de desenvolupar projectes amb projecció internacional.

El jurat d’Entreteniment i Esports ha comptat amb Danae Boronat, periodista i presentadora a RTVE Catalunya, que també ha conduït programes de futbol a Movistar i Esport3, a més de narrar partits a Televisió de Catalunya; Arnau Quiles, muntador i productor reconegut per la seva feina en llargmetratges com Chico & Rita i Dispararon al Pianista; i Adam Martín Skilton, periodista especialitzat en salut i nutrició, autor de diversos llibres i guanyador d’un premi Ondas pel pòdcast Gent Normal.

En la categoria de Ficció, han format part del jurat Àngela Bosch, executiva en vendes internacionals i cap del Departament de Ficció de Solworks Films, amb experiència en productores com LolaFilms i CosmopolitanTV; Rosa Vergés, cineasta i guionista reconeguda amb premis com els Goya, i autora de pel·lícules com Boom Boom; i Jaume Santacana, director de televisió i productor executiu amb una extensa trajectòria a TV3 i IB3, responsable de ficcions com La Lola.

Finalment, el Jurat d’Igualtat ha estat compost per Elisa Bogalheiro, productora i directora centrada en projectes de futbol femení i coproduccions internacionals com Maria, a Rainha Louca; Olga Fibla, productora audiovisual amb experiència en festivals com Eufònic i DA, i en projectes de TV, cinema i documentals; i Rosa Montes, figurinista i productora amb una trajectòria consolidada en cinema, publicitat i televisió.