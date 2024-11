A propòsit del Premi Procopi Llucià de Fotografia, la Sala Municipal convida a una exposició ineludible

Des del passat dijous 14, la Sala Municipal exhibeix les fotografies millor valorades pel Jurat del Premi Procopi Llucià de Fotografia, presentades a la nova convocatòria del Certamen Internacional de Fotografia Premi Procopi Llucià 2024; a partir d’una iniciativa més del Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada i de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, que conforma enguany la 29a edició dels Premis Ciutat d’Igualada.

Un cop examinades les mil cent vuitanta-sis fotografies de vuitanta-set autors procedents de quinze estats de diferents països del món, que han pres part d’aquest Saló Internacional de Fotografia, concorrent al Premi Internacional de Fotografia Procopi Llucià 2024, el Jurat constituït per: Joan Burgués, d’Andorra, AFIAP. Hon. EFIAP. Vicepresident de FIAP; Toni Barbany, de l’Estat espanyol, MFCFp – MCEF i Premi Catalunya 2021; Françoise Morio, de França, Efiap/g EPSA MCEF/p i MFCF3, reunit on-line el dia 21 de juliol d’aquest 2024 va emetre de forma unànime el següent veredicte: Millor Autor del Saló “Trofeu Ciutat d’Igualada”, Premi Procopi Llucià de Fotografia, Txema Lacunza, de l’Estat espanyol; Millor Fotografia Monocrom, de Michael Strapec, d’Irlanda, amb l’obra “Me and my sister”; Millor Fotografia Color, de Carmen Gavilán, de l’Estat espanyol, amb l’obra “Abrazada al conocimiento”; Millor Fotografia Natura Morta, “Bodegó”, de Txema Lacunza, de l’Estat espanyol, amb l’obra “Ajos-y-Mandarinas”; i Millor Fotografia Persones, de Joxe Inazio Kuesta, de l’Estat espanyol, amb l’obra “Man at a religious festival”; a més d’una llarga i meritòria llista de Mencions d’Honor i Diplomes.

Al costat de les entitats fotogràfiques: Federació Internacional d’Art Fotogràfic (FIAP), Global Fotogràfica Unió (GPU), Confederació Espanyola de Fotografia (CEF), Federació Catalana de Fotografia (FCF) i Federació Andalusa de Fotografia (FAF) i en nom de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI), no sense agrair un any més la reeixida participació i felicitar a guardonats/des; personalment, com a cap de comunicació de l’AFI i mantenidora del Premi de Fotografia Procopi Llucià, un càrrec compartit amb Robert Domínguez, vicepresident de la mateixa entitat, proposo i proposem una ineludible descoberta de les més notòries obres premiades enguany.