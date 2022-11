El projecte “El jardí dels sentits” de la Residència Pare Vilaseca, finalista als premis CSC Impulsa

El Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI) ha presentat el projecte “El Jardí dels Sentits” a la primera edició dels premis d’innovació CSC Impulsa, atorgats pel Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) en col·laboració amb Roche Farma, guardons que permeten detectar i reconèixer iniciatives innovadores en els centres que formen part de la xarxa del CSC.

El projecte del Jardí dels Sentits consisteix en la creació d’espais terapèutics i sensorials i una anella verda als jardins de la Residència Pare Vilaseca, per tal d’omplir-la de vida i optimisme, aportant benestar, salut i qualitat de vida a les persones grans ateses a la residència i al centre de dia. El fil conductor del projecte, al llarg del temps i l’espai, seran les plantes i les flors.

El contacte amb la natura com a valor terapèutic ha estat present al llarg de la història i els beneficis de realitzar activitats en un entorn natural o naturalitzats estan científicament provats en el que s’anomena “Efecte Ulrich”, en honor al sociòleg alemany Ulrich Beck. Es tracta que les persones ateses, independentment dels seus graus d’autonomia o dependència, puguin gaudir de l’entorn natural que es crearà als jardins de la residència, i que el descobreixin i hi participin mitjançant tots els sentits (vista, olfacte, oïda, tacte i gust).

Està previst incrementar l’atractiu dels múltiples espais exteriors de la Residència Pare Vilaseca emprant les flors i la biodiversitat com a fil conductor, tot creant un entorn amable i atractiu que fomenti l’activitat a l’aire lliure i l’estimulació sensorial de les persones grans a través del contacte amb la natura. Per desenvolupar aquest projecte es vol col·laborar amb el Col·lectiu Eixarcolant, que té per objectiu fomentar un model de producció, distribució, i consum més sostenible, ètic i just, emprant com a eina la recuperació de les espècies silvestres i les varietats agrícoles tradicionals.

La cerimònia de lliurament dels guardons va tenir lloc el passat 27 d’octubre, al Cosmocaixa de Barcelona. L’esdeveniment va comptar amb més de 200 professionals del sector sanitari de Catalunya i va ser conduït pel periodista Ramon Pellicer. El Jardí dels Sentits va ser un dels 14 projectes finalistes que van obtenir un diploma, seleccionats d’entre 61 projectes que s’hi van presentar. Les tres propostes guanyadores es van decidir a la mateixa cerimònia, després que els equips haguessin presentat les seves candidatures. La decisió final va anar a càrrec del conjunt d’assistents i d’un jurat d’excepció, format per destacats professionals de l’àmbit de la salut i la innovació. El projecte del Jardí dels Sentits va ser presentat per Carla Jorba, Educadora Social del CSSI.

El primer premi, que comporta una aportació econòmica de 30.000 euros, va ser per Badalona Serveis Assistencials, pel projecte ‘La prevenció dels trastorns musculoesquelètics en personal sanitari mitjançant l’ús de l’exoesquelet’. Aquest projecte permet l’ús d’exoesquelets per evitar els accidents laborals per sobreesforços entre el personal sanitari.

La segona entitat premiada va ser l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, que va rebre 20.000 euros pel projecte ‘TRANSFORM: Transformant l’endometriosi’. Tracta de desenvolupar un model innovador d’abordatge integral de l’endometriosi, que inclogui no només l’esfera estrictament ginecològica, sinó d’altres com la física i la psicològica.

El tercer premi va recaure en la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que comptarà amb 10.000 euros per impulsar el projecte ‘HomeConnect’. Aquesta proposta pretén dissenyar i implementar una plataforma mHealth per als professionals de salut dels dispositius d’atenció domiciliària, que permeti la integració i intercanvi de dades en temps real d’altres plataformes ja utilitzades, que facin servir tant dades obtingudes pels professionals com pels pacients.