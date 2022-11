“El Festival Zoom és l’aparador que dona visibilitat als diversos continguts audiovisuals”

Entrevista a Anna Cervera, codirectora del Festival Zoom

Dimarts comença la 20a edició del Zoom, Festival de continguts audiovisuals de Catalunya, que tindrà lloc a la nostra ciutat fins el diumenge 27 de novembre.

Hem parlat amb l’Anna Cervera, codirectora del Festival, sobre com es preveu aquesta nova edició i quines són les seves activitats més destacades.

Aquest any el Zoom celebra 20 edicions, tota una fita. Esperàveu arribar-hi quan vàreu tenir la idea?

Mira, la veritat és que no. L’any 2003 va ser una mica experimental i poc ens pensàvem que el festival evolucionaria d’aquesta manera i arribaríem als 20 anys, de moment. Vam començar amb molta il·lusió i moltes ganes i crec que aquesta energia inicial ens ha anat estirant tots aquests anys.

Durant aquestes dues dècades el festival ha anat evolucionant, adaptant-se en cada ocasió a la realitat del present. És un dels vostres reptes, aquest?

Sí, sens dubte. Sempre hem estat atents i observant que passava al sector, cap on anava la producció de continguts. L’any 2003, quan vam començar, hi havia molta producció del format tele-movie, després va anar evolucionant cap al boom de les sèries, sobretot el format de sèries americanes. Aquest format de ficció per a televisió encara es manté, però va arribar un punt que vam observar que sorgien molts programes i que no hi havia cap festival que donés cobertura a aquest tipus de continguts. Vam creure que el Zoom podia omplir aquest buit i convertir-se en l’aparador que donés visibilitat i reconeixement a aquests continguts, i vam evolucionar.

També, com a nous continguts, des de l’any passat hi incloem els videojocs.

Quines novetats trobarem al Zoom d’enguany?

Mantenim l’estructura de continguts per seccions habitual per consolidar el que hem anat fent els darrers anys i les novetats són les estrenes que podrem veure. Aquest any, per exemple, estrenarem un capítol del programa de TV3 “Crims” que es veurà a Igualada abans que s’emeti per la tele; i el que hem anomenat “Experiència Eufòria” que serà un documental amb imatges inèdites del concert que van fer al Palau Sant Jordi i que TV3 està preparant per a un programa especial que es farà per Nadal.

Una novetat que tenim en l’edició d’aquest any és la trobada de programes de cuina, perquè hem vist que la cuina i la televisió tenen una relació que genera molta audiència. Hem apostat perquè el festival tingui una finestra oberta a programes d’aquest tipus, a més d’acostar els protagonistes al públic.

Enguany, finalment es recupera la plena presencialitat, després de dos anys especialment durs.

Recuperem la il·lusió de tornar a tenir tot l’ambient a l’Ateneu i a les sales de projecció. Mantenim però, algunes projeccions online i set pel·lícules es podran veure a través de la plataforma Filmin, fet que permetrà poder arribar a més públic. Però estem molt contents de poder recuperar totes les activitats presencials que fem a l’Ateneu, on a més aquest any incorporem la Sala Petita.

Aquesta presencialitat permet recuperar les Zoom Class.

Sí, i aquest any també hem obert la col·laboració amb el Tecnocampus de Mataró amb el que podem arribar a més públic. Es tracta de sessions matinals per a escoles i instituts, classes amenes amb un feed back directe entre els creadors i els alumnes i que són molt enriquidores. Les escoles de l’Anoia podran conèixer la protagonista de Lara i Kali, el nou programa del SX3.

El Festival i les plataformes televisives teniu una molt bona sintonia.

Sí, de fet, sense ells nosaltres no tindríem massa sentit. Ells ens presenten els seus continguts per mostrar-los al festival. Movistar, TVE, TV3, la Xarxa de Televisions locals, la plataforma PlayZ i tantíssimes promotores tant a nivell nacional com internacional. La sinergia que hi ha és el que ens permet fer el Festival.

Enguany opten als premis Zoom una cinquantena de projectes vinguts d’arreu del món. De tots els que us arriben, quins criteris seguiu a l’hora d’escollir els que finalment optaran als premis?

El festival el que busquem són continguts audiovisuals de qualitat. De tot el que ens arriba triem aquelles produccions que són de qualitat i que estan amagades, que no tenen prou visibilitat. Nosaltres les fem visibles i els donem reconeixement. Al món hi ha moltíssimes coses, molt ben fetes i que passen desapercebudes.

Els videojocs que hem seleccionat aquest any són tots produccions indies, amb un gran nivell i dels quals tots els jurats han destacat la qualitat dels continguts seleccionats.

Les produccions locals també tenen el seu espai al Zoom KM0. Hi ha bons professionals a l’Anoia?

Aquest any tenim cinc produccions que valen la pena destacar, tres pel·lícules i dos curtmetratges. El festival sempre donat suport a les produccions del territori proporcionant-los una projecció en pantalla gran. A l’Anoia hi ha talent, que a vegades està amagat i s’ha de descobrir i potenciar però es fan coses interessants.

Un altre dels projectes que es fan dins el Zoom és el Showcase de Pilots de Ficció.

Sí, ja fa uns anys que el fem, coorganitzat amb Serializados. Els premis es lliuren al Festival Zoom el dia 26, durant la gala de cloenda i hi ha dos premis: el del públic i el del jurat.

Un altre dels premis que atorguem al Festival, per segon any consecutiu, és el premi CIMA al millor format de TV per a la igualtat de gènere amb l’objectiu de fomentar la presència igualitària de les cineastes i professionals del sector contribuint a una representació equilibrada i realista de la dona.

Aquest any els premis d’honor seran per a l’Antoni Bassas i l’Olga Viza. Per què heu escollit aquests dos periodistes?

Són dos referents de la televisió i de la comunicació. L’Antoni Bassas, que potser se’l coneix més com a periodista radiofònic, però té una trajectòria molt important, ell va ser un dels creadors del format APM, del programa “Tres pics i repicó”; i l’Olga Viza és una gran comunicadora d’esports a la televisió. Que ells hagin acceptat aquest homenatge i que vinguin a Igualada a recollir el premi ens fa molta il·lusió.

Dimarts tindrà lloc la inauguració del Zoom 2022.

L’acte d’inauguració de dimarts comptarà amb la presència de Roger Casamajor, protagonista de la pel·lícula Quico Sabaté, sense destí, que podrem veure seguidament a l’Ateneu.

I el dissabte 25 tindrà lloc la Gala de Cloenda.

Sí, i serà presentada per la periodista Ares Teixidó. Durant l’acte es lliuraran els premis del Zoom 2022 de la Secció Oficial, els Premis d’Honor i es donaran a conèixer els guanyadors del 9è Showcase de Pilots de Ficció. També s’entregarà el Premi D.O. Catalunya al Millor Format TV en català i el 2n Premi CIMA-Zoom Festival. Es comptarà amb l’actuació musical del grup La Séptima Trastada.

Abans de la gala de cloenda es farà un acte inèdit que porta el nom d’Experiència Eufòria i que serà un avançament del programa especial de Nadal de TV3 amb imatges inèdites del concert del Palau Sant Jordi. Ens acompanyaran la Claudia, la Llum, el Pedro, participants del programa i el coreògraf i coach Albert Sala.

El Zoom compta amb el suport institucional i privat.

Sense el suport que tenim de les institucions i de les empreses privades el Festival no podria tirar endavant i hi estem molt agraïts.

També vull posar especialment en valor la feina de tot l’equip així com agrair i recordar tota la gent que ha format part de l’equip durant aquests vint anys d’història, que en som uns quants.