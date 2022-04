El Pla d’Òdena tindrà atenció presencial de Benestar Social els dijous

El servei de Benestar social de l’Ajuntament d’Òdena oferirà cada dijous atenció presencial al Centre cívic del Pla d’Òdena de les 8 a les 15 h. Fins ara el servei només atenia al nucli d’Òdena però des del departament de Benestar Social de l’Ajuntament, la regidora, Alba Gallardo i les professionals del servei han detectat que moltes de les persones usuàries del mateix provenen del Pla d’Òdena i són conscients dels problemes de mobilitat de la gent gran, les dificultats de transport que hi ha entre els dos nuclis i la manca de recursos econòmics. Per això, aprofitant que els dijous ja ofereix el servei d’Oficina d’Atenció ciutadana al Pla, hi afegirà també el servei de Benestar social.

Al nucli d’Òdena, al carrer Pompeu Fabra 14, el servei se seguirà oferint els dilluns, dimarts i divendres de 9 a 14. Benestar social es va traslladar l’octubre del 2021 a aquest espai on fins aleshores hi havia el Jutjat de Pau, el va reformar i actualitzar per a les noves necessitats, el va fer totalment accessible i hi va habilitar espais en què els professionals del servei poden atendre de manera individual i confidencial els usuaris.

Per demanar atenció al servei de Benestar social cal demanar cita prèvia al telèfon 938017434.

Les funcions del servei de Benestar social són oferir informació, orientació, assessorament, treball social comunitari, detecció, prevenció i tractament social i educatiu; també fer propostes d’atenció a les persones i d’interès per a la comunitat, dissenyar programes d’actuacions socials i cooperar amb els altres serveis de la xarxa de benestar; i conèixer els recursos i les prestacions socials existents, informar i ajudar en la gestió dels tràmits. Aquestes actuacions també contribueixen a la prevenció de les problemàtiques socials i a la reinserció i integració de les persones en situació de risc social o exclusió.