Poble Actiu proposa una gran transformació de l’entorn de l’Escorxador

Poble Actiu critica que el govern municipal planteja convertir els horts de davant de l’Asil d’Igualada, que defensen que “durant molts anys han sigut un espai comunitari i que fomenta la cohesió social”, en un nou aparcament. La candidatura municipalista valora negativament que tota la inversió del govern Castells en mobilitat “es centri en fomentar l’ús del vehicle privat, enlloc de vianalitzar carrers, crear nous carrils bicicleta i fomentar l’ús del transport públic”. Neus Carles, regidora de Poble Actiu, reclama al govern d’Igualada una aposta decidida per fomentar la mobilitat a peu, en bicicleta i en transport públic perquè és l’única manera d’afrontar l’emergència climàtica. La regidora ha criticat el govern Castells per voler “una ciutat grisa, on la gent agafa el cotxe per desplaçaments curts i on la salut de la població empitjora com a conseqüència de la mala qualitat de l’aire”.

L’Escorxador: un projecte de transformació del barri

Pau Ortínez, regidor de Poble Actiu, ha plantejat una ambiciosa transformació del barri a l’entorn de l’asil vinculada al projecte de convertir l’Escorxador en el principal espai cultural d’Igualada. El regidor critica que el govern municipal manté tancat l’equipament la majoria de dies de l’any i reclama obrir-lo a tot el veïnat del barri. Poble Actiu planteja que l’Escorxador esdevingui un espai de trobada, tal com ho és les Comes per l’esport. La candidatura municipalista planteja una reforma en dues fases: una primera fase, en què l’equipament aculli diferents escoles d’arts, com l’escola de teatre la Tarima i escoles de dansa i de circ i, una segona fase on planteja la construcció d’un nou auditori amb una capacitat adaptada a les necessitats i la programació cultural de la ciutat i que també tingui un petit espai d’exhibició per actuacions de petit format.

Vianalització de carrer Milà i Fontanals

El projecte de l’Escorxador no és l’única proposta que planteja Poble Actiu al barri. La candidatura municipalista va presentar una al·legació al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) per vianalitzar el carrer Milà i Fontanals amb l’objectiu de connectar el carrer Aurora amb el barri de Fàtima i el Pla de la Massa. Neus Carles, regidora de Poble Actiu, reclama que el carrer hauria de ser vianalitzat, com ho és el carrer Aurora, per facilitar la mobilitat segura de la gent del barri i de l’alumnat dels centres educatius de l’Escola Emili Vallès i els instituts Pere Vives i Milà i Fontanals fins al centre de la ciutat.