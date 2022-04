L’alcalde de Cabrera d’Anoia no dimitirà i presentarà recurs a la inhabilitació

El jutjat número 16 de Barcelona va condemnar ahir dimarts a l’alcalde de Cabrera d’Anoia, Jaume Gorrea, per prevaricació i una inhabilitació de 5 anys per exercir càrrec públic. Una condemna que Gorrea ja ha explicat a La Veu de l’Anoia que presentarà recurs a l’Audiència de Barcelona i es preveu que aquest s’allargui uns mesos més.

L’escrit de condemna de la jutgessa dona per bons els arguments de la fiscalia i de l’acusació particular, Salus Monteagudo, actual regidor a l’oposició de Cabrera i exalcalde del municipi, en què s’acusava a Gorrea de concedir a l’empresa Construccions J. Riera unes obres de sanejament del camí de Canaletes a Sant Jaume Sesoliveres, sense haver passat l’alcalde tots els tràmits pertinents, per un valor de 209.000€.

El 19 de desembre de 2011, l’alcalde va aprovar l’expedient d’obres a través d’un decret “urgent i negociat sense publicitat”, i ho va fer, segons el fiscal i ara ratificat per la jutgessa, “conscient que el decret que havia aprovat era clamorosament contrari a la normativa aplicable”, a més que el Secretari municipal “el va informar degudament, tant de forma oral com també a través d’un informe”.

Jaume Gorrea: “Tinc el suport del govern municipal, no dimitiré”

En declaracions a La Veu de l’Anoia l’alcalde, Jaume Gorrea, ha argumentat que “dimitiria si tingués consciència d’haver fet alguna cosa malament o si m’ho demanessin des del partit, els meus companys de govern o treballadors de l’Ajuntament. Però això no ha passat, així que no dimitiré”.

Gorrea s’ha mostrat sorprès per la sentència condemnatòria i critica que la jutgessa doni més credibilitat a la declaració del secretari municipal de l’època, “tot i que el secretari va reconèixer que va falsificar documents, la jutgessa se’l creu més pel simple fet que ell com a testimoni no pot mentir i jo sí, penso que és una indefensió total”.

L’alcalde defensa que en cas de saber que l’execució del projecte també hauria d’haver passat pel ple, ho hauria fet sense problema, ja que disposava de majoria absoluta i tot el govern hi era favorable. A més, explica que, al contrari del que s’insinua a la sentència, el projecte ja tenia tot el finançament acordat.

Amb el recurs que presentarà, l’alcalde podrà seguir exercint al càrrec de manera pràcticament segura el que resta de mandat, però Gorrea no té clar tornar-se a presentar. “Fa un parell de mesos el partit em va demanar que seguís i jo m’ho rumiaré, però ja tenia bastant decidit de no continuar i el més probable és que no em presenti a les properes eleccions”, ha explicat a La Veu.

El PSC de Cabrera no presentarà una moció de censura però sí que demana la dimissió

Per la seva banda, el PSC de Cabrera, partit que és a l’oposició, ha assegurat que si l’alcalde hagués fet cas al secretari de l’Ajuntament o també a l’Oficina Antifrau i hagués rectificat, no s’hauria arribat a aquesta situació. Salustiano Monteagudo, que va ser alcalde del municipi després de les eleccions del 2015 i ara és regidor i portaveu del grup socialista, explica que “quan vam entrar al govern el 2015 ens vam veure obligats a denunciar la situació, no podiem ser col·laboradors del que creiem que era un delicte”.

Monteagudo ha avançat, també en declaracions a La Veu, que el seu partit no presentarà una moció de censura. “Respectem el ple municipal en què es va investir un alcalde quan tothom ja coneixia que hi havia aquest tema sobre la taula”, ha comentat. Això sí, el regidor socialista creu que l’alcalde hauria de dimitir i “no hauria d’estar donant voltes per intentar guanyar temps i hauria de cedir el pas a aquells que vam guanyar les eleccions”. Cal recordar que a Cabrera el PSC va ser el partit amb més vots a les eleccions del 2019, però el suport del llavors regidor de Ciutdans a Esquerra, va donar l’alcaldia als republicans.