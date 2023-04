El Monbus CB Igualada s’emporta els punts d’un partit molt lluitat

MONBUS CB IGUALADA 77

PINTA B ES CASTELL 73

El passat diumenge 2 d’abril es va disputar a les Comes el partit corresponent a la jornada número 24 de la Lliga EBA, on el Monbus CB Igualada es va enfrontar al Pinta B C.B. Es Castell. El Igualada va intentar buscar treure una victòria determinant per a l’esdevenir de la temporada i seguir tenint opcions d’evitar el descens. Degut a que aquest fet també era aplicable al C.B. Es Castell, des del primer moment tothom era coneixedor que seria un partit molt tens i competit.

En el primer quart, els dos equips van sortir molt enèrgics intentant aconseguir el lideratge en el marcador però cap cedia terreny. Després d’uns primers instants frenètics amb grans defenses per part dels dos equips, deixava preveure el gran nivell competitiu al que estaria sotmès el partit. El C.B. Es Castell es mantenia dins del partit gràcies a l’encert exterior mentre que el C.B. Igualada tenia controlat el partit mitjançant la superioritat en el pal baix. Al final del quart el marcador era de 15-14, reflectint la igualtat vista.

Un cop començat el segon quart, els igualadins van ser capaços de frenar els llançaments exteriors dels visitants, començant a marcar les primeres diferències en el marcador. A mesura que anaven passant els minuts, la superioritat física de l’equip igualadí va ajudar a acabar de decantar la balança gràcies a les segones opcions en el rebot ofensiu. Aquest fet va provocar que el marcador acabés sent de 30-24.

En el tercer quart el partit es va tornar a igualar amb intercanvis de cistelles constants per part dels referents ofensius dels dos equips, tot i les dures defenses. El partit semblava ja molt encaminat per part de l’equip igualadí però poc a poc el C.B. Escastell aconseguia retallar la distància en el marcador a base de tirs lliures. Aquest fet va provocar que els dubtes apareguessin en els locals i un triple i una pilota robada van servir per culminar la remuntada en els últims segons del partit, portant aquest a la pròrroga.

Els nervis es podien palpar en l’ambient per part dels dos equips, fent que els pocs minuts del període extra fossin molt intensos. Després d’un parell d’errades per part dels dos equips, l’equip igualadí va encadenar un parell de cistelles encenent el pavelló i desfent-se de la pressió. Això va acabar de decantar el partit deixant a l’equip igualadí com a guanyador i facilitant el tenir opcions a mantenir la categoria.

Jugadors: M.Benito (4) ,C.Fons (17) ,A.Baltà (4) ,M.Bernadí (17), E.Tejero (20) -cinc inicial- L.Sala (5),E.Burgès(4) ,S.Farrés (3), A.Dagà (0), A.Germà (3), B.Enrich (1), O.Balsells (0). Lesionats: S.Quintana (0), P.Mulió (0).

Parcials: 15-14, 28-18 (43-32), 12-13 (55-45), 8-18 (63-63) , 14-10 (77-73).