S’inaugura la planta per a l’eliminació de nitrats de l’aigua de Calaf

L’alcalde de Calaf, Jordi Badia, i la secretària d’Acció Climàtica Anna Barnadas, acompanyats d’altres autoritats, han inaugurat avui la planta de desnitrificació de Calaf, a la comarca de l’Anoia. L’actuació ha suposat una inversió total de més de 605.000 euros, dels quals 425.323 han estat aportats per l’ACA i més de 241.200 a càrrec de la Diputació de Barcelona.

El municipi s’abasteix majoritàriament a través de dues fonts de proveïment, la primera d’elles provinent de l’aigua dels pous del Molí (principal) i pou Vell (reserva), situats en mateix recinte del dipòsit de Calaf, amb un elevat contingut de nitrats en la seva aigua, i la segona provinent de la xarxa d’abastament de la Llosa del Cavall. Al dipòsit general de regulació de 1.000 m3 es barreja l’aigua d’aquestes dues procedències per tal de complir amb els límits decretats en el RD140/2003.

L’actuació que s’ha inaugurat consisteix en una planta per a l’eliminació de nitrats a través d’un tractament biològic de doble etapa anaeròbia-aeròbia per corrent ascendent a l’interior d’uns reactors, que fa possible garantir a la població una aigua de qualitat, amb uns valors de nitrats per sota dels 40 mg/l, 10 mg/l per sota del que estableix la normativa. Cal tenir en compte que la planta, amb una capacitat màxima de tractament de 300 m3/dia, reduirà en un 77% les concentracions de nitrats a l’aigua.

S’ha optat per aquest sistema després de valorar altres possibilitats i de constatar que té un cost energètic més baix, la inexistència de llots i una llarga vida útil. També aquest sistema és menys contaminant i més respectuós amb el medi. Cal tenir en compte que el tractament biològic que es projecta transforma els nitrats de l’aigua en nitrogen gas, inodor i innocu i present a l’atmosfera, i no es generen pràcticament aigües de rebuig.

Més de 100 MEUR per a la millora de l’abastament

Entre 2016 i 2022, l’ACA ha destinat més de 100 milions d’euros per a la millora de l’abastament d’aigua, a través de cinc línies d’ajuts per a la millora del subministrament d’aigua en alta (80 MEUR), dues línies d’ajuts destinades a la millora de les xarxes d’abastament supramunicipals (17 MEUR) i quatre convocatòries en el mateix període per a la redacció dels plans directors d’aigua i la instal·lació de comptadors, destinant conjuntament prop de 4 milions d’euros. Actualment hi ha una nova línia d’ajuts oberta, amb una dotació de 15 MEUR.