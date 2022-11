El Monbus CB Igualada pateix la sisena derrota consecutiva

MONBUS CB IGUALADA 58

ANAGAN-EL OLIVAR 65

El Monbus CB Igualada va disputar dissabte passat el partit corresponent a la jornada número 8 de la lliga EBA contra l’Olivar. La lliga, cada cop més exigent, plantejava una conjuntura complicada per l’equip igualadí que tot i millorar poc a poc el seu joc no aconsegueix trencar de la dinàmica negativa.

El primer període es va iniciar amb un petit intercanvi de cistelles que va ser favorable a l’equip local. Poc a poc, els blaus aconseguien crear una petita diferència en el marcador gràcies a bones lectures especialment en el bloqueig directe deixant un marcador de 12 a 8.

Els primers instants del segon quart es van mantenir les sensacions fins que gràcies a un parell de cistelles de tres punts, els visitants van retallar la distància en el marcador. Aquest fet va provocar que el segon quart fos numèricament molt més igualat que l’anterior. Tot i així, el marcador al final de la primera part continuava sent favorable a l’equip local 31-28.

El tercer període es va iniciar amb una dinàmica molt semblant a la del primer quart, on gràcies a una sòlida defensa i d’explotar les debilitats defensives de l’equip rival, l’Igualada va aconseguir un còmode avantatge. A mesura que avançaven els minuts semblava que el domini de l’equip igualadí no disminuïa.

No obstant això, un cop va iniciar l’últim període, l’atac de l’equip local es va veure frenat per la defensa zonal del conjunt aragonès. Cap dels dos equips aconseguia anotar, fins que un parell de llançaments exteriors de l’equip rival van canviar la dinàmica del partit. A mesura que anaven passant els minuts, l’equip rival anava sumant punts, però el CB Igualada no aconseguia anotar. La distància era cada cop més petita gràcies als llançaments des de la línia de tirs lliures i algun des de fora l’arc i l’equip local continuava sense anotar. Finalment, els visitants van aconseguir capgirar el resultat, aprofitant fins i tot els últims instants per crear distància en el marcador. Deixant així un resultat final de 58-65.

Una derrota més del CB Igualada que col·loca a l’equip en una zona complicada de la classificació i que exigeix trencar la dinàmica en el següent partit contra l’Esparreguera, un rival directe, tant pel que fa a la classificació actual com a la proximitat geogràfica.