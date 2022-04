El PSC de l’Anoia celebra que el govern Sánchez vulgui millorar l’autovia A-2 fins a Martorell

La Federació del PSC Anoia celebra “l’aposta del Govern d’Espanya per millorar l’autovia A-2 i adaptar-la als estàndards europeus de seguretat”, ha indicat en una nota de premsa. Es tracta d’una inversió de 532 milions d’euros que anirà a càrrec del Ministeri de Transports i de moment ha sortit publicat al BOE, ja, l’avantprojecte que porta per nom “Adequació, Reforma i Conservació de l’Autovia A-2. Tram: Igualada – Martorell”, del qual us en vam informar recentment a La Veu. Alguns ajuntaments ja han fet saber que presentaran al·legacions a aquest projecte, en entendre que malmet la seva configuració urbana, com és el cas del pas per Collbató.

Es tracta de la inversió més important que tindrà l’autovia entre Igualada i Martorell des de la seva creació, el 1990. Entre altres actuacions, es refarà el traçat des de Castellolí fins a Òdena per evitar els trams amb revolts perillosos, també s’ampliarà de 2 a 3 carrils tota l’autovia, es completarà el trèvol de connexió amb la C-37 i la C-15 que ara està inacabat i en el llarg termini també es preveu obrir un nou túnel al Bruc per assegurar els carrils necessaris en sentit Barcelona i sentit Lleida.

El tram d’Igualada a Martorell es tracta d’un tram amb més sinistralitat que els altres de la via i per això s’aposta per la seva reforma i adaptar-lo a la normativa europea tot adaptant el vial a la seguretat i serveis que tenen les autovies de nova creació. El PSC Anoia destaca que el Govern d’Espanya compleix amb el territori i és un govern que escolta la comarca. Per això agraeix a la ministra Raquel Sánchez que hagi desbloquejat aquesta reivindicació històrica.

Paral·lelament a la millora de l’autovia, des dels socialistes anoiencs també continuen posant sobre de la taula la lluita pel “tren gran” entre Igualada i Martorell amb el projecte de l’Eix Transversal Ferroviari com l’altre gran pas a fer per millorar la comunicació entre la comarca i l’Àrea Metropolitana.

Pendents del carril bus a l’entrada a Barcelona

Un altre dels capítols pendents de les inversions és la construcció d’un carril VAO per a bus a l’entrada de Barcelona. Han passat vint anys des que els ajuntaments van començar a reclamar un carril bus a la B-23. Tot i l’alt impacte que representa en la reducció del temps de viatge per als viatgers dels al voltant de 500 autobusos que passen per l’autopista diàriament, el projecte ha trigat dues dècades a tirar endavant.

L’acord ja està tancat entre el Ministeri de Transports i Mobilitat, que és el titular de la carretera, i la Generalitat, que serà qui n’assumirà la gestió a partir ara. Ambdues parts presentaran públicament el traspàs al departament de Territori i el corresponent projecte de construcció del carril bus-VAO, que ja anirà a càrrec de la Generalitat, encara que amb el finançament íntegre aportat pel Govern, així com les partides de manteniment per als propers anys. Si res no es torça i es comencen les obres aquest mateix any, el 2024 ja podria ser una realitat. El projecte ja està redactat des del 2014.

Serà una obra de cost reduït, al voltant de 15 milions d’euros. Consisteix bàsicament en la reducció de l’amplada de la mitjana i el voral i en el repintat de la calçada per crear un quart carril que s’afegirà als tres dels quals ja disposa el trànsit privat per entrar a Barcelona. El que portarà més temps serà refer alguns dels ponts del traçat, que anirà des de l’entroncament de l’A-2 i la B-23 a Sant Feliu de Llobregat fins a l’entrada de Barcelona.