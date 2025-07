Quatre atletes del CAI, als Campionats d’Espanya Absoluts

Quatre atletes del CAI-Petromiralles, i l’entrenador Eduard Fábregas, participen aquest cap de setmana en la gran cita de l’atletisme estatal, els 105ens Campionats d’Espanya Absoluts a l’aire lliure, que enguany es disputaran a Tarragona. És la competició mes esperada pels atletes que tenen la mínima per participar-hi, i per a alguns, l’última oportunitat per assolir la mínima pel Campionat del Món del proper setembre a Tokio.

El Sub-23 Aleix Camats participarà en el llançament de Disc, amb un millor registre enguany de 55,77 m. Anna Torras participarà en la prova dels 5.000 m.ll., amb un registre de 16’11”65. La Sub-23 Júlia Solé participarà en els 1.500 m. amb un registre de 4’27”39. El marxador Sub-18 Marc Suárez, participarà en els 10.000 m. Marxa, amb 43’35” com a millor registre, després de la seva victoria en el Campionat Iberoamericà del Paraguai. El saltador Eduard Fàbregas, entrenador del CAI i atleta de l’Intec-Zoiti d’Osca, hi participarà en el Salt d’Alçada. Les proves podran ser seguides pel canal esportiu de RTVE Teledeporte i també per Internet, per la pag. web de la RFEA.