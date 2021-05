Vallbona i Agbar acorden la dotació d’uns fons de solidaritat

La setmana passada, l’alcaldessa de Vallbona d’Anoia, Meritxell Baqué, i David Gall, gerent d’Agbar, van formalitzar el conveni per la creació d’un fons de solidaritat. Aquest fons és un ajut per cobrir els rebuts impagats de persones vulnerables. S’aplica sobre la totalitat o una part del rebut de l’aigua i és compatible amb altres bonificacions. Hi poden accedir les persones que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica o risc d’exclusió, a valorar per part dels treballadors socials.

Degut a la crisi econòmica actual, moltes famílies tenen dificultats per a fer front a despeses bàsiques de l’habitatge. Aprofitant la nova connexió a la xarxa d’aigua del Ter-Llobregat de la que Agbar es l’empresa concessionària i les noves tarifes, les dues parts, amb voluntat de comprometre’s socialment i tenint en compte que l’aigua és un element de primera necessitat, acorden crear un Fons de Solidaritat per a què les persones que tinguin situació econòmica precària hi tinguin accés.

Les peticions de les diferents bonificacions es podran fer adreçant-se a l’Ajuntament o bé a través de la pàgina web de l’ACA. Per a les famílies nombroses caldrà omplir el formulari que es troba a “ampliació de trams cànon aigua unitats de convivència” i per a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat, el que es troba a “tarifa social del cànon de l’aigua”.