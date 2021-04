Mobilització dels treballadors del Consell Comarcal contra la direcció política de l’ens

Els treballadors i treballadores del Consell Comarcal de l’Anoia van mostrar, aquest dimarts a la tarda en una concentració a Igualada, el seu malestar per la “poca o nul·la capacitat d’aquesta Administració de mantenir una interlocució mínimament seriosa amb la representació dels treballadors i treballadores, sense complir de manera reiterada els acords presos en els espais de negociació col·lectiva i aplicant mesures que no han sigut ni acordades ni negociades com cal amb la representació de les persones treballadores”.

Així ho fan saber també en un comunicat enviat a la premsa en què es denuncien que la direcció política de l’ens comarcal, formada per Junts i PSC, “vulnera el dret a la negociació col·lectiva, atès que no s’estan complint els acords presos dins la mesa de negociació i no es negocien amb la representació dels treballadors tots aquells aspectes que afecten sobre les condicions de treball del personal”.

El col·lectiu de treballadors també es queixen de la “gestió opaca i la nul·la transparència d’aquest ens” i reivindiquen que les administracions públiques “han de ser transparents en la seva gestió, especialment en la gestió dels recursos i de les persones que presten els seus serveis i així queda reflectit a la normativa vigent”. Així, critiquen que no se’ls faciliti alguna informació com la política de personal del Consell Comarcal, l’ordre del dia del Ple o de qualsevol altra comissió informativa a més de l’acta del Ple anterior i les actes de junta de Govern i també denuncien que el Portal de Transparència de l’ens no està actualitzat des de finals del 2018.

Els treballadors també posen en qüestió l’atorgament de complements personals i canvis de categories, que diuen que es fan a dit, sense passar per la mesa general de negociació ni sense informar-los.

“Aquestes situacions posen de manifest una manca d’interès i compromís dels responsables polítics del Consell Comarcal amb els seus treballadors i treballadores, persones que diàriament prestem serveis públics essencials per a la ciutadania de la comarca de l’Anoia”, expliquen. I reclamen “posar fi a la deixadesa amb la que des de fa anys es tracten les qüestions laborals del Consell Comarcal, que afecten directament als treballadors i treballadores i de retruc als serveis i al conjunt de la població de l’Anoia”.

Davant aquesta situació, aquest dimarts es va celebrar una Assemblea de treballadors del Consell, amb la participació de més de 70 treballadors, que va acordar emprendre en els propers dies accions “per donar a conèixer a la ciutadania quina és la situació laboral al Consell Comarcal, per demanar el compliment dels acords presos en els espais de negociació col·lectiva i per reclamar el dret d’accés a la informació per part de la representació de les treballadores”.

Aquestes accions, diuen, es realitzaran fins que la direcció política del Consell Comarcal abandoni la seva actitud “poc democràtica”, respecti els representants dels treballadors i treballadores i compleixi els acords presos en el marc de la negociació col·lectiva .