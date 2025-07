El Campus Igualada-UdL omple totes les places disponibles i supera el miler d’estudiants matriculats

El Campus Universitari Igualada-UdL ha tancat el període de matriculació amb un balanç excel·lent: 270 estudiants de primer curs s’han matriculat per al curs 2025-2026. S’han ocupat les 245 places que s’oferien inicialment, fet que ha permès fer el ple i no deixar cap plaça lliure. Aquest resultat reafirma l’atractiu creixent de l’oferta universitària a la capital de l’Anoia.

Amb aquestes noves incorporacions, el campus igualadí superarà per primer cop el miler d’estudiants matriculats. Es tracta d’una fita que consolida Igualada com un referent universitari al territori. La xifra exacta d’alumnes del curs vinent no es concretarà fins al mes de setembre, ja que hi ha titulacions que, a partir del segon curs, encara no han formalitzat la matrícula.

Pel que fa a les notes de tall, els estudis de Ciències de la Salut han tornat a situar-se entre els més sol·licitats: el grau en Infermeria ha tingut una nota de tall de 10,31 i el doble grau en Fisioteràpia i Nutrició Humana i Dietètica, de 10,29. Pel que fa als estudis tecnològics i d’empresa, el doble grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i Enginyeria en Organització Industrial i Logística ha marcat una nota de tall de 8,19; el grau d’ADE, de 8,12; el grau en Enginyeria Informàtica, de 7,80, i el tronc comú d’Enginyeria Química i Enginyeria en Organització Industrial i Logística ha assolit un 7,12.

Segons Carles Capdevila, delegat del rector pel Campus Universitari Igualada-UdL, “la majoria dels estudiants han posat Igualada com a primera opció, i això ens satisfà perquè vol dir que tenen interès en venir aquí, que any rere any hi ha més estudiants, amb millor nota, que volen estudiar a Igualada. I això ens porta a tenir cada cop millors estudiants i, precisament, els bons estudiants són els que fan millor la nostra universitat i el nostre campus”.

Dos edificis on s’imparteixen 8 titulacions

El Campus Universitari Igualada-UdL compta amb dos espais diferenciats: l’edifici del Passeig Verdaguer, dedicat a les ciències de la salut, i l’edifici del Pla de la Massa, especialitzat en enginyeria i empresa. En conjunt, ofereix vuit titulacions de grau i un màster. L’oferta atrau estudiants d’arreu de Catalunya i també d’altres punts de l’Estat.

El Campus de Ciències de la Salut, inaugurat el curs passat, acull el grau en Infermeria i el doble grau en Nutrició Humana i Dietètica i en Fisioteràpia. L’edifici té capacitat per a 500 estudiants i disposa d’instal·lacions de primer nivell: 13 aules, 3 laboratoris, biblioteca, sales d’estudi, gimnàs per a pràctiques i una aula de simulació clínica. També compta amb una connexió directa amb el centre 4D Health, on l’alumnat d’Infermeria fa pràctiques en un entorn gairebé real.

Pel que fa a les titulacions tecnològiques i de gestió, al Pla de la Massa s’imparteixen els graus en Enginyeria Química, Enginyeria Informàtica, Enginyeria en Organització Industrial i Logística (únic en una universitat pública catalana) i diversos dobles graus, com el que combina Enginyeria i ADE. A més, es poden cursar els dos primers cursos d’Enginyeria Mecànica, Electrònica i de l’Energia. El campus també ofereix el Màster Universitari en Enginyeria del Cuir, únic a Europa.

Totes les titulacions inclouen pràctiques acadèmiques en empreses i institucions. Aquest vincle amb el món professional facilita la inserció laboral dels estudiants. Algunes titulacions també permeten obtenir dobles titulacions internacionals.

Amb una oferta formativa de qualitat, una ciutat amable amb ambient universitari i una estreta connexió amb el teixit productiu, el Campus Igualada-UdL consolida el seu creixement i referma el seu compromís amb la formació superior al territori.