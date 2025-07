L’Ajuntament d’Igualada presenta als empresaris la cinquena fase de modernització del polígon de Les Comes

L’Ajuntament d’Igualada ha celebrat una reunió informativa amb els empresaris del polígon industrial de Les Comes per presentar els detalls de la cinquena fase del projecte de modernització d’aquest espai industrial, que s’iniciarà el proper mes de setembre.

La trobada, presidida per l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i pel president de l’Associació d’Empresaris del Polígon de Les Comes (AEPIC), ha servit per escoltar les propostes i inquietuds dels empresaris, exposar-los amb detall com s’executaran les obres i resoldre els dubtes de com aniran les obres.

Aquesta nova fase actuarà als trams dels carrers d’Alemanya i Gran Bretanya que encara no s’han remodelat, concretament entre el carrer de França i Can Busqué. Seguirà el mateix model de les fases anteriors: voreres més amples i accessibles, aparcaments en bateria, nova il·luminació i renovació del ferm, millorant tant la funcionalitat com l’accessibilitat de l’entorn.

El Projecte de Modernització del Polígon de Les Comes es va posar en marxa fa cinc anys amb l’objectiu d’adaptar aquesta zona industrial al segle XXI. Fins al moment, ja s’han remodelat de manera integral més de vuit quilòmetres de carrers, amb una inversió acumulada superior als 4 milions d’euros. Un cop finalitzada aquesta cinquena fase, més de la meitat del polígon haurà estat renovat.

Aquest ambiciós projecte compta amb el suport de diverses institucions. La Diputació de Barcelona hi ha contribuït amb una subvenció d’1,4 milions d’euros dins del Pla de Millora i Modernització de Polígons. A més, l’Ajuntament d’Igualada i l’AEPIC aporten 300.000 euros addicionals, en una clara mostra de col·laboració público-privada per impulsar el desenvolupament econòmic de la ciutat.