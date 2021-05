Esquerra torna a criticar el “desgovern” del Consell Comarcal

El principal grup polític del consell comarcal, Esquerra Republicana, ha emès un comunicat on considera “irresponsable” la gestió del PDeCAT i el PSC amb els treballadors del Consell Comarcal de l’Anoia, “tal i com van manifestar els propis treballadors en una assemblea davant de les portes de l’ens“. Segons el comitè d’empresa, “el Consell Comarcal de l’Anoia està gestionat de forma opaca i amb nul·la transparència” així com també apunten que “el PDeCAT i el PSC vulneren el dret a la negociació col·lectiva” i fan referència a “modificacions en la RLT, plantilla, pressupost, compliment de l’aplicació del pacte de conveni, negociació real per a la recuperació dels drets laborals, aprovació del calendari laboral del 2021…”.

Des d’ERC consideren “molt greu” la situació que denuncien els treballadors de l’ens i asseguren que “hi ha un absolut desgovern i una manca de lideratge evident, ja que el govern no és capaç de fer una gestió eficient i diligent i ha posat en una situació injusta als treballadors”. En aquest sentit els republicans “posen en valor la bona feina que fan els tècnics del Consell i exigeixen que el govern escolti d’una vegada les seves demandes, respecti les taules de negociació i compleixi els acords”. Segons ERC, aquesta situació és “insostenible” i cal que d’una vegada que “tant el PDeCAT com el PSC es dediquin a gestionar el Consell Comarcal al servei de l’interès general i no pas situar l’ens al servei dels seus propis interessos com, malauradament, estan fent i demostrant des del primer dia”.

Des d’Esquerra constaten que “el pacte del PDeCAT amb el PSC des del primer dia que respon a un interès partidista per servir-se del Consell enlloc de treballar per ajudar i ser útil a la gent i als 33 municipis de la comarca”. Els republicans recorden que “ja vam veure-ho de manera clara quan van augmentar els càrrecs de confiança per situar membres dels seus partits en aquestes posicions o bé quan van contractar a un militant del PSC que havia acumulat càrrecs de confiança per fer de gerent del consell comarcal”.

Finalment, des d’Esquerra Anoia lamenten profundament “el caos i desgavell” que “el PDeCAT i el PSC han portat al Consell Comarcal” i reclamen “un gir en la gestió de 180 graus, ja que la situació econòmica i social del país i de la comarca és especialment complicada”. Davant d’aquest escenari, creuen, cal “un govern que gestioni, que resolgui els problemes i que estigui al costat de la gent en lloc d’utilitzar el Consell Comarcal com a espai per endollar a membres dels seus partits”.