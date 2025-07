Piera instal·la 155 illes de contenidors electrònics als carrers del municipi

L’Ajuntament de la Vila de Piera ha fet “un pas endavant per millorar la neteja i la recollida de residus amb la implantació del nou sistema de contenidors”. S’han instal·lat 155 illes de contenidors repartides per tot el municipi, amb contenidors més grans, totes les fraccions agrupades i amb tecnologia de tancament electrònic en les més sensibles.

Aquestes noves ubicacions s’han escollit per l’equip de tècnics municipals que han valorat l’accessibilitat per als camions i per als veïns, la seguretat viària i la distància màxima de 250-300 metres per arribar-hi a peu. També s’està treballant per fer ajustos allà on calgui: ja s’han reubicat alguns punts a partir de les aportacions dels veïns i veïnes i es valoren noves illes per reforçar el servei.

El sistema incorpora targetes i una aplicació mòbil per fer més fàcil la gestió del servei. Aquestes eines eviten l’ús indegut dels contenidors i farà possible una taxa més justa: qui separi millor, pagarà menys.

Des del consistori expliquen que “són conscients que aquests primers mesos són d’adaptació. És per aquest motiu que se segueix revisant el funcionament, ajustant freqüències de recollida, garantint l’accessibilitat de totes les illes (especialment per a persones amb mobilitat reduïda) i recollint les incidències de la ciutadania. És un procés viu, que requereix temps i la implicació de tothom. L’objectiu és clar: carrers més nets, més ordre i un municipi que gestioni millor els seus residus, amb menys costos i més reciclatge”.

En aquests moments, el servei es troba en ple procés d’implantació i des de l’ajuntament expliquen que “queden molts ajustos per realitzar”.