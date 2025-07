Aquest estiu, Patrimonieja al Penedès: deixa’t sorprendre pel patrimoni cultural entre vinyes, música i història

El patrimoni del Penedès no només s’observa, també s’escolta, es viu i es descobreix a través d’experiències úniques. “Aquest estiu, Patrimonieja pel patrimoni cultural de Catalunya” és la proposta impulsada pel Departament de Cultura de la Generalitat que ofereix un programa carregat d’activitats en museus, monuments, jaciments i arxius. Al Penedès es podrà gaudir d’un ventall d’activitats pensades per connectar públics de totes les edats amb la memòria, la música, el paisatge i la història.

Amb més de 200 activitats arreu de Catalunya fins al mes de setembre, la campanya proposa un estiu diferent per descobrir la riquesa patrimonial de manera vivencial i creativa. Des de concerts i visites teatralitzades fins a rutes sensorials o tastos en espais singulars.

Olèrdola: entre muralles, vinyes i estrelles

Un dels espais destacats és el conjunt Monumental d’Olèrdola, un lloc privilegiat on conviuen propostes que uneixen patrimoni, astronomia, natura i cultura popular: els “Vespres d’estiu al Castell d’Olèrdola“ són una de les activitats estrella. Inclouen visites guiades, concerts, observacions astronòmiques i propostes familiars en un entorn natural i històric privilegiat com és aquest mirador penedesenc. L’experiència convida a descobrir el patrimoni d’Olèrdola d’una manera diferent, a la fresca i sota les estrelles, combinant història, natura i emoció.

També s’hi organitzen visites teatralitzades familiars, en què els més petits poden descobrir els secrets de la muntanya de la mà de personatges històrics i llegendaris, com la Guisla, la remeiera d’Olèrdola que us ensenyarà els secrets antics de les plantes remeieres.

Pau Casals: el llegat musical que continua present

Al cor del Vendrell, al Museu Pau Casals, la casa d’estiueig del mestre Casals, davant del mar, aquest estiu s’hi podrà reviure l’ambient que el va inspirar amb propostes pensades per fer vibrar tant els amants de la música com les famílies. Una de les propostes destacades és la visita teatralitzada al Museu on a través de les minyones, un pescador i un amic de Pau Casals ens endinsaran de viva veu en la vida i obra del músic. D’altra banda, podem gaudir d’una experiència pels sentits amb Mar de Sons i Vi, un tast de vins i cava DO Penedès mentre gaudim d’una audició de violoncel en un marc incomparable davant del mar Mediterrani.

Més propostes per descobrir

El Palau de Maricel, icona noucentista de Sitges, ofereix visites guiades per descobrir la seva arquitectura i decoració, plenes de caràcter i bellesa.

Palau de Maricel © Bob Masters /Generalitat de Catalunya

Tanmateix, torna el cicle Música als jardins en el marc incomparable dels jardins del Museu Pau Casals a el Vendrell, on podrem escoltar diferents concerts de joves músics sorgits de l’ESMUC que han preparat programes especials per gaudir de la música clàssica en un espai únic.

Un estiu per visitar el territori

La vegueria del Penedès, on conviuen paisatges de vinya, pobles amb molta història i una intensa vida cultural, l’oferta és rica i pensada per al públic local i per al turisme de proximitat. Per a molts habitants del Penedès, pot ser l’ocasió de redescobrir espais que tenen a tocar, però que mai no han visitat en profunditat. I per als visitants, una excusa perfecta per deixar-se endur per un territori amb una gran diversitat patrimonial i paisatgística.

Totes les activitats són gratuïtes o a preus assequibles, i moltes ofereixen reserva prèvia en línia per facilitar l’accés i evitar aglomeracions. A més, el programa afavoreix una descentralització de l’oferta cultural, reforçant així els equipaments patrimonials com a eixos de dinamització territorial.

L’oferta completa es pot consultar a l’agenda en línia habilitada al portal del Patrimoni Cultural. Aquest estiu, el patrimoni del Penedès no només s’explica, es canta, es camina i es contempla sota les estrelles. La proposta és clara: viu-lo.