El futur del President Puigdemont i el de Catalunya, a debat a Igualada dijous vinent amb Josep Lluís Alay

L’historiador, polític i professor, a més de Director de l’Oficina del President Puigdemont, Josep Lluís Alay, serà dijous vinent a la tarda a Igualada per participar en un col·loqui organitzat per Junts per Catalunya.

L’acte se celebrarà pocs dies després de la sentència contrària als interessos de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Pontsatí del Tribunal General de la Unió Europea sobre la immunitat dels eurodiputats. Aquest dimecres, el Tribunal General de la Unió Europea ha rebutjat el recurs dels eurodiputats de Junts, Toni Comín i Clara Ponsatí i també de l’expresident Puigdemont, contra el Parlament Europeu per l’aixecament de la seva immunitat.

Els eurodiputats catalans a l’exili presentaran un recurs en última instància al Tribunal de Justícia de la UE acompanyat d’una petició de mesures cautelars per intentar retenir la immunitat provisionalment fins que hi hagi una resolució definitiva.

La sentència del tribunal de primera instància de la Unió Europea –pocs dies abans de l’inici d’una nova campanya electoral– manté la incertesa sobre el futur del President Puigdemont i, de retruc, del futur del país i referma molts interrogants: Quan podrà tornar el President Puigdemont a Catalunya? Podrà el jutge Llarena unes noves euroordres per a la seva detenció? Quins moviments podran fer, a partir d’ara, els eurodiputats catalans?

Així doncs, el professor Josep Lluís Alay potser podrà donar resposta a aquestes i altres qüestions sobre el procés i l’actualitat política. La conversa serà conduïda pels periodistes Jordi Puiggròs, de La Veu de l’Anoia, i Toni Cortès, de l’AnoiaDiari.

L’acte, gratuït i obert a tothom, tindrà lloc el dijous 13 de juliol, a 2/4 de 8 de la tarda, al Teatre Municipal Ateneu d’Igualada.