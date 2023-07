Com postular-se per a una entrevista de feina

A l’hora de postular-nos per a una entrevista de feina, hem de pensar en els dos factors més importants i que seran els protagonistes decisius vers aquesta: l’actitud i la imatge.

Si parlem de la imatge, serà vital que el teu aspecte reflecteixi de manera indirecta les teves capacitats, ja que serà part decisiva del que ajudarà a aconseguir el lloc de treball.

Alhora hauràs de mirar amb detall la roba que decideixis portar, hauràs de tenir en compte optar per un equilibri.

D’una banda, no arreglar-te en excés i de manera molt elegant, ja que no anem a una festa o esdeveniment. Però tampoc de manera “casual”, com si anessis a una trobada amb amics.

Un altre punt que s’haurà de tenir en compte tot i que pugui semblar secundari o sense gaire importància, és el perfum. Evitar perfumar-te en excés t’ajudarà, ja que en segons quin tipus d’entrevista, pot considerar-se una falta de respecte o pot no agradar a l’interlocutor.

Si ho creus necessari, assessora’t per crear aquesta bona imatge que t’aportarà seguretat. Però el més important és que siguis tu mateix de la manera més professional possible.

Es tracta que la teva imatge sigui la teva millor carta de presentació.

Un aspecte ordenat potencia sempre el teu llenguatge verbal i no verbal.

I quins punts seran claus vers a l’actitud?

Primerament una bona preparació. Has de tenir en compte que si assages, si et prepares i t’informes sobre possibles preguntes, trajectòria de l’empresa, etc qualsevol improvisació que hagis de fer, serà molt més fàcil.

Has de tenir sempre en compte estar al dia dels valors de l’empresa a la qual acudeixes.

Avaluar si les teves capacitats estan en la mateixa sintonia que l’empresa amb la qual t’entrevistes, si estàs dins dels seus ideals i si és així, comparteix-los i ressalta’ls amb les teves capacitats i a través de la teva actitud.

Sigues positiu tant a l’hora de percebre el que et diuen com a l’hora d’expressar-te. Una actitud positiva mostrarà que tens capacitat per afrontar els problemes que puguin sorgir i, per tant, que ets una persona resolutiva.

De la mateixa manera, i un altre factor que forma part de la teva imatge, és el comportament. Has de mostrar-te segur i parlar amb claredat. Si en algun moment et sents nerviós, pensa que podràs recolzar les mans a la taula o a les cames, o bé quelcom que funciona és agafar un bolígraf.

Per últim, tria, prepara’t i desenvolupa bé tres missatges clau que vulguis fer arribar i en concordança al lloc de treball que postules i que demostraran el teu interès.

Quan actitud i imatge van lligades, l’èxit pràcticament el tindrem assegurat.