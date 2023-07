Poble Actiu diu que Castells “ha comprat Jordi Cuadras”

El sou de 43.800€ que percebrà el socialista Jordi Cuadras (Som-hi) com a cap de l’oposició, a proposta de l’alcalde Marc Castells, continua portant cua.

El regidor de Poble Actiu-Cup, Pau Ortínez, ha declarat que “és evident que això sol ja converteix Jordi Cuadras en un regidor privilegiat, el que sortirà a les fotos, i que Marc Castells amb aquesta jugada s’assegura un aliat del grup dels socialistes que amb aquest nomenament deixarà de ser un membre de l’oposició, alhora que garanteix que la manca de majoria absoluta sigui un impediment per tirar endavant les seves polítiques de dretes. Amb el mateix objectiu va actuar en la darrera legislatura oferint a Cuadras la presidència del Consell Comarcal”.

L’acceptació d’aquest càrrec i el seu sou, per part del grup socialista, malgrat les propostes d’esmenes, va evidenciar que la designació del càrrec de cap de l’oposició per part del govern de Junts x Igualada “és un vestit fet a mida” per a Jordi Cuadras. El grup socialista es va abstenir en la primera votació d’aquesta proposta de govern, “malgrat haver fet crítica severa a les xarxes els dies anteriors”. Finalment els 5 regidors socialistes van votar a favor en una ronda que es va repetir “sense massa comprensió, evidenciant que la proposta del govern de Junts és un vestit fet a mida per a Jordi Cuadras”, diuen els cupaires.

Increment de 190.000€ anuals en sous i dietes

L’increment de sous que proposa el govern de Junts x Igualada suposa una despesa anual de 190.000€ més que en la darrera legislatura. Des de Poble Actiu es vol fer extensiu “el rebuig a aquest increment, en un moment en què la població viu un augment de preus i salaris baixos i en què cal una reflexió profunda a l’escepticisme cap a la professió política, fet que es va fer palès en l’enorme abstenció de les passades eleccions municipals”.

Igualada Som-hi va votar favorablement al cartipàs que incloïa un increment del 8,6% dels salaris, així com l’increment del nombre de regidors de govern amb salari, passant de 4 a 5. En el cas dels càrrecs de confiança, també es va incorporar un càrrec més respecte a la darrera legislatura, passant de 3 a 4, més l’increment de sou corresponent. 60.000 € més amb càrrec a les arques públiques.

Per a Poble Actiu “la insistència de Castells va justificar la necessitat del nou cap de l’oposició, el seu sou i el rol”. Elisabet Farrés ha declarat que “paradoxalment, el cartipàs, estava redactat amb la presentació de més de 8 organismes, juntes i associacions, ocupades exclusivament per regidors de Junts x Igualada, que no comptaven amb cap representació de l’oposició, ni tan sols s’oferia un lloc al tan vanagloriat cap de l’oposició en qui Castells havia manifestat tenir les esperances posades”. L’aprovació d’esmenes per part de l’oposició permeteren una representació de cada partit en la majoria dels organismes.