“El Foraster” de TV3 aquesta nit visitarà El Bruc

Aquesta nit a les 22.07h el programa de TV3 “El Foraster” protagonitzat per Quim Masferrer visitarà El Bruc.

En aquest programa, en Quim voltarà pels carrers del poble, pels camins de la muntanya i acabarà fent el cim. De bon principi, gràcies al pèndol d’en Joan, el Foraster comprovarà fins a quin punt l’energia positiva de la muntanya influeix en la gent del poble. En Llorenç, responsable d’un refugi de difícil accés, treu forces de no se sap on per pujar-hi a peu tots els queviures. I en Pol, un jove del poble, cada any interpreta amb passió i energia al famós Timbaler del Bruc en les festes que commemoren la llegenda… tot i que mai fins ara ho havia fet a dalt de la muntanya. En Quim també hi coneixerà la Montse i la Lluïsa, dues veïnes amb grans dots teatrals, l’Albert, un pou de saviesa sobre les peculiaritats del poble, i els practicants de ioga, que tenen una cara positiva i una altra que no ho és tant. De la mà d’en Gerard, un jove escalador, en Quim descobrirà que no es pot marxar d’El Bruc sense haver escalat Montserrat i s’atrevirà a provar sort en una de les mítiques agulles de la muntanya màgica.