Edu Fernández torna a l’Igualada Rigat per disputar la propera temporada

Eduard Fernández Brunet torna a Igualada com a primer fitxatge de l’Igualada Rigat de cara a la temporada 2024/25. El davanter igualadí torna a casa després d’una llarga trajectòria a diversos equips del territori: Fernández es va formar durant vuit anys a la base arlequinada amb la qual va guanyar tres Campionats de Catalunya i un d’Espanya, a més de dos sots-campionats d’Espanya. Amb 16 anys va posar rumb a la base del Barça, amb la qual va debutar a l’OK Lliga, i a la 2002/03 va tornar novament a l’Igualada Hoquei Club per iniciar la seva etapa de sènior. En pocs anys, Fernández es va convertir en un dels joves emergents i referents a nivell nacional: campió de la Taça Latina amb la Selecció Espanyola U22 i campió absolut de dos Europeus (2004 i 2006) i d’un Mundial (2005), essent un dels referents en l’atac del combinat nacional.

Va tancar la seva etapa a la capital de l’Anoia l’any 2013, després d’onze temporades a l’Igualada Hoquei Club, per emprendre una nova aventura a La Vendéenne francesa, on hi va estar dues temporades. Després va fitxar pel CP Vilafranca per una temporada, on va quedar sots-campió de la CERS. A la 2017/18 va fitxar pel CE Vendrell, on hi va estar dos anys abans de fitxar pel Noia Freixenet, també per un any. Després de la seva etapa pel Penedès, va recalar a les files del HC Sant Just, on hi ha estat les darreres cinc temporades on va aconseguir ascendir a OkLiga per primer cop a la història del club santjustenc. La darrera temporada, Edu Fernández ha aconseguit un sots-campionat de Copa del Rei i ha fet 16 gols a totes les competicions.