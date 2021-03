El Consell de la Gent Gran de l’Anoia celebra la seva assemblea general

L’Assemblea General del Consell General de la Gent Gran de l’Anoia (CGGA) s’ha reunit per abordar aquest 2021. Ha obert l’acte el president, Xavier Boquete, qui va dedicar unes paraules de reconeixement a totes les persones que ens han deixat, especialment per la situació de la COVID19 i a aquelles que amb seqüeles mostren la seva valentia per tirar endavant. També va tenir paraules de felicitació per a tots els membres per aquests 13 anys de projectes i accions exitoses “que han sacsejat a la ciutadania, fent-la reflexionar sobre l’edatisme; discriminacions que per raó d’edat fan mermar la participació de les persones grans”.

Enric Senserrich, com a vicepresident de l’òrgan, es va sumar a les paraules d’agraïment en la participació i va encoratjar a les persones grans a seguir participant en el teixit social.

A continuació, es va procedir a la ratificació de la designació els membres de la junta permanent i després es va presentar la memòria del 2020 amb una evident modificació de totes les activitats planificades a causa de la Covid però farcida d’activitats i accions -la majoria on-line- dedicades a mitigar els efectes de la pandèmia.

El punt principal de l’assemblea va ser la presentació de la proposta del pla de treball per a l’any 2021 que enguany té com a objectius: promoure el Consell de la Gent Gran com a òrgan de participació i promoció del benestar de les persones grans, dinamitzar a les persones grans de la comarca i facilitar la informació i formació. Aquests objectius es volen aconseguir a través de diferents accions que promoguin la dinamització de les persones grans i les diferents entitats, com per exemple donar continuïtat al projecte esTIC+aprop o promoure la participació en la fase post Congrés Nacional de la Gent Gran de Catalunya del qual el Sr. Enric Esquer n’és el representant de l’Anoia.