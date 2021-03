Som-hi diu que ja s’han reparat els talls d’electricitat al barri de Montserrat

Després de diverses setmanes d’obres, ja han acabat els treballs per a solucionar els talls de llum reiterats que aquest hivern ha patit el barri de Montserrat tot afectant 150 veïns i veïnes. El grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC – Comuns – Igualada Oberta) és qui va denunciar la situació juntament amb les persones afectades i va fer requeriments directes a la companyia, a més d’enviar comunicacions a altres institucions.

El regidor portaveu de la formació, Jordi Cuadras, afirma que “celebrem que el problema estigui resolt, agraïm a la companyia i al seu director a la Catalunya Central que atengués la nostra demanda que li vam traslladar de manera directa i personal per tal d’iniciar les obres només una setmana després de la nostra denúncia pública que vam fer juntament amb les veïnes i veïns afectats. També celebrem que tots ells ja puguin estar tranquils i que haguem estat útils per a solucionar aquest problema. Així és com entenem la política: escoltar la gent i aportar solucions”.

Les obres han consistit en reparar el cable subterrani que connecta el transformador de la plaça d’Alcàntara amb la caixa de distribució que hi ha ubicada la peu dels blocs de vivendes. El cable presentava deficiències i la solució que Endesa havia fet de col·locar un cable aeri no donava el resultat esperat, per això hi havia recurrents talls de llum. Se’n van arribar a comptabilitzar set en només un mes i en plena onada de fred.

Jordi Cuadras ha mantingut un contacte constant amb les veïnes i veïns afectats durant totes aquestes setmanes per informar dels passos que la formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta estaven fent fins que el problema ha quedat solucionat.