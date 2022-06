El Consell Comarcal destina 320.000€ en activitats per a infants i joves

El Consell Comarcal de l’Anoia, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, destina aquest any més de 320.000 euros al desplegament de dos programes adreçats a infants i joves dels municipis del territori.

Concretament, es tracta del programa Temps per Cures, desenvolupat amb la Generalitat i dotat amb 172.000 euros, i del Programa Específic de Benestar Emocional per la Infància i l’Adolescència, amb la col·laboració de la Diputació i finançat amb 150.000 euros.

Dins del programa Temps per Cures, els consistoris rebran recursos per impulsar nous serveis de cura de proximitat pels menors entre els 0 i els 14 anys, o bé ampliar i reforçar els serveis ja existents. En concret, es contemplen iniciatives com ara ludoteques, casals d’estius, activitats que ajudin a conciliar la vida laboral i familiar o llar d’infants en hores d’acollida, entre d’altres. Se’n beneficiaran els 18 municipis que tenen una població d’entre els 500 i els 20.000 habitants, que són Carme, Castellolí, Jorba, la Llacuna, els Prats de Rei, el Bruc, Cabrera d’Anoia, Calaf, els Hostalets de Pierola, Òdena, la Pobla de Claramunt, Sant Martí de Tous, la Torre de Claramunt, Vallbona d’Anoia, Capellades, Masquefa, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí.

La distribució dels recursos s’ha efectuat proporcionalment a la seva població menor de 14 anys i, en el cas dels municipis que tenen una població de menys de 500 habitants, ja havien rebut anteriorment ajuts per conceptes similars. Pel que fa al Programa Específic de Benestar Emocional per la Infància i l’Adolescència, es contemplen accions per abordar aspectes com el bullying, el suport emocional als adolescents, la dinamització de l’espai públic per infants i joves, la prevenció de conductes de risc com ara l’alcohol o el tabac, l’acompanyament de famílies amb fills LGTBI, la gestió de les emocions, l’educació sexual i afectiva o l’autoconeixement i l’educació emocional. Aquestes accions seran principalment sessions grupals, tallers i píndoles formatives, assessoraments i seguiments, edició de materials didàctics i divulgatius o dinamització d’espais. I, en aquest cas, serà el mateix Consell Comarcal qui, amb la col·laboració dels ajuntaments, portarà a terme les accions en diferents punts de la comarca.

La vicepresidenta 5a del Consell Comarcal, Sandra Fernández, destaca que “és una absoluta prioritat pel govern del Consell Comarcal garantir el desenvolupament de polítiques útils i de proximitat en tots els municipis del nostre territori, sense que la seva dimensió o els recursos dels seus consistoris suposin en cap cas un impedint”.

Per això, apunta que “l’objectiu d’aquests programes és facilitar i incentivar el desplegament de polítiques i recursos útils pels infants i joves de la comarca i les seves famílies, equilibrant territorialment la prestació de serveis i evitant que la dimensió del municipi on resideixen pugui ser motiu de diferència”. Gràcies a aquests programes, doncs, es podran desenvolupar les accions de manera descentralitzada en cada municipi, amb la implicació directa dels ajuntaments a l’hora de decidir quines accions són més prioritàries per a la seva ciutadania.