Junts comença a configurar el mapa electoral a l’Anoia, amb la incògnita de què passarà a Igualada

A menys d’un any de les eleccions municipals, encara continua essent un enigma quin serà el paper a l’Anoia de la formació Junts per Catalunya, que ara lideren Jordi Turull i Laura Borràs. La forta implantació del PDeCAT a bona part de la comarca -almenys fins ara- no ajuda a conèixer amb detall quin serà el dibuix electoral dels propers comicis. I un dels llocs on hi ha un interrogant especial és a Igualada.

Aquesta setmana, Junts ha explicat en un comunicat que “tot i que Junts està en ple congrés, en la fase d’esmenes i redacció final de les ponències (organitzativa, política, sectorial i municipal) en què tots els afiliats poden participar, documents aquests que marcaran les accions del partit durant els 2 anys que resten fins el proper Congrés, a l’Anoia ja comencen a madurar els fruits de la feina feta i ja tenim els primers alcaldables”.

Si bé el partit parla en plural, el cert és que, de moment, només s’ha fet públic un nom, el de l’actual alcalde de Montmaneu, Àngel Farré, que repetirà amb el seu equip com a independents sota les sigles de JuntsxCatalunya, després de vuit anys a l’alcaldia, i amb la intenció que aquest sigui el seu darrer mandat.

Junts té la voluntat que tant des dels municipis fins les Vegueries, s’avanci en la mateixa direcció i que les llistes siguin el màxim transversals possible, per això s’ha establert un reglament que marca les normes perquè qualsevol persona, d’un municipi o ciutat, que ho desitgi pugui optar a presentar-se a les eleccions municipals. Determina també, com actuar en cas de que més d’una persona optí al mateix càrrec.

Un element importantíssim d’aquest reglament és la CMT (Comissió Municipalista) formada per membres dels diferents nivells territorials i de l’estructura organitzativa i política de Junts.

I, a Igualada, què?

Respecte a Igualada, coneguda ja la candidata d’ERC, Alba Vergés, i quan es dona per fet que Jordi Cuadras repetirà sota les sigles de Som-hi, formació vinculada al PSC i als Comuns, queden encara per resoldre algunes incògnites. La més important és si Marc Castells repetirà com a alcaldable, i de quina manera.

Completament allunyat de la primera plana política nacional després del trencament del PDeCAT i Junts per Catalunya, la qual cosa ha comportat lògiques conseqüències, tothom dona per fet que Castells espremerà al màxim la seva obra de govern per repetir com a candidat per quarta vegada -haurà estat alcalde des de 2011, els darrers 12 anys- però ningú no s’atreveix a confirmar si serà amb JuntsxCat, tal i com és previst que passarà en moltes poblacions del país, o es presentarà en solitari.

El problema és la negativa de molta militància igualadina de JuntsxCat a aprovar aquesta candidatura si aquesta és encapçalada per l’actual alcalde, amb amenaces confirmades d’estripar el carnet si això acaba succeint. Veurem si això és només una mesura de pressió o és una realitat.